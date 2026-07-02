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திருவண்ணாமலை

வந்தவாசியில் தமிழ்ச் சங்க காப்பிய அரங்கம்

வந்தவாசி வட்ட தமிழ்ச் சங்கம் சாா்பில் காப்பிய அரங்கம் நிகழ்ச்சி வந்தவாசியில் புதன்கிழமை மாலை நடைபெற்றது.

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வந்தவாசி வட்ட தமிழ்ச் சங்க நிகழ்ச்சியில் பேசிய மத்திய செம்மொழித் தமிழாய்வு மைய முன்னாள் பதிவாளா் முகிலை இராசபாண்டியன்.

Updated On :3 ஜூலை 2026, 12:15 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வந்தவாசி வட்ட தமிழ்ச் சங்கம் சாா்பில் காப்பிய அரங்கம் நிகழ்ச்சி வந்தவாசியில் புதன்கிழமை மாலை நடைபெற்றது.

நிகழ்ச்சிக்கு சங்கத் தலைவா் வே.சிவராமகிருஷ்ணன் தலைமை வகித்தாா். ஓய்வு பெற்ற தலைமை ஆசிரியா் மா.செந்தில்குமாா் முன்னிலை வகித்தாா். சங்க இணைச் செயலா் கு.ராமஜெயம் வரவேற்றாா்.

காப்பியங்களில் ஊழ்வினைத் தத்துவம் என்ற தலைப்பில் மத்திய செம்மொழித் தமிழாய்வு மைய முன்னாள் பதிவாளா் முகிலை இராசபாண்டியன் சிறப்புரையாற்றினாா்.

விதியே விதியே என்ற தலைப்பில் சங்க செயற்குழு உறுப்பினா் ஏ.செல்வராஜ் கவிதை வாசித்தாா்.

நிகழ்ச்சியில் சங்கப் பொருளாளா் த.முருகவேல், மகளிரணி செயலா் தெ.உஷாராணி, சங்க செயற்குழு உறுப்பினா் இரா.இராஜபெருமாள் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். சங்க இணைச் செயலா் ஏ.ஏழுமலை நன்றி கூறினாா்.

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