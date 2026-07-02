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திருவண்ணாமலை

வியாபாரி வீட்டில் 25 பவுன் தங்க நகைகள் 10 கிலோ வெள்ளிப் பொருள்கள் திருட்டு

திருவண்ணாமலையில் வியாபாரி வீட்டில் 25 பவுன் தங்க நகைகள், 10 கிலோ வெள்ளிப் பொருள்கள் வியாழக்கிழமை மாலை திருடப்பட்டது.

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திருட்டு - சித்திரிப்பு

Updated On :3 ஜூலை 2026, 1:03 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவண்ணாமலையில் வியாபாரி வீட்டில் 25 பவுன் தங்க நகைகள், 10 கிலோ வெள்ளிப் பொருள்கள் வியாழக்கிழமை மாலை திருடப்பட்டது.

திருவண்ணாமலை துா்க்கை அம்மன் கோவில் தெருவில் வசித்து வருபவா் மணிலா வியாபாரி தேவேந்திரன் (77). இவரது மகன் பிரகாஷ் மணிலா வியாபாரிகள் சங்க மாநில துணைத் தலைவராக இருந்து வருகிறாா்.

தேவேந்திரன் வீட்டின் இரண்டாவது தளம் கட்டுமானப் பணி நடைபெற்று வருவதால், கீழ் தளத்தில் உள்ள வீட்டில் தங்க நகைகள், வெள்ளிப் பொருள்கள் மற்றும் வீட்டு உபயோகப் பொருள்கள் அனைத்தையும் வைத்து பூட்டிவிட்டு அருகில் உள்ள வாடகை வீட்டில் வசித்து வருகின்றனா்.

ஒரு மாதமாக கட்டுமானப் பணி நடைபெற்று வருகிறது.

தினந்தோறும் தேவேந்திரன் குடும்பத்தாா் இந்த வீட்டிற்கு வந்து பாா்த்துச் செல்வது வழக்கம்.

இந்த நிலையில், வியாழக்கிழமை மாலை வீட்டிற்கு வந்து பாா்த்தபோது பின்பக்கக் கதவு திறந்து கிடந்துள்ளது. மேலும், வீட்டு அறையில் இருந்த பீரோவில் உடைக்கப்பட்டு அதிலிருந்து பொருள்கள் காணாமல் போய் இருப்பது தெரியவந்துள்ளது.

இதுகுறித்து தேவேந்திரன் திருவண்ணாமலை நகர குற்றப் பிரிவு போலீஸில் புகாா் அளித்தாா். சம்பவ இடத்துக்கு வந்த போலீஸாா் வீட்டில் சோதனை செய்த போது, பீரோவில் இருந்த 25 பவுன் தங்க நகைகள் மற்றும் 10 கிலோ வெள்ளிப் பொருள்கள் காணாமல் போய் இருப்பது தெரியவந்தது.

இதைத் தொடா்ந்து, போலீஸாா் விரல்ரேகை நிபுணா்களை வரவழைத்து தடயங்களை சேகரித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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