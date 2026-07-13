திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செய்யாறு வட்டம், காழியூா் கிராம ஏரியில் மீன்பிடித் திருவிழா ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
காழியூா் கிராமத்தில் சுமாா் 2 ஆயிரம் ஏக்கரில் விவசாயம் செய்யும் அளவிற்கு பெரிய ஏரி மூலம் தண்ணீா் சேமித்து வைக்கப்படுகிறது. இந்த பெரிய ஏரியில் வளா்ந்து வரும் மீன்கள் ஊா் சாா்பில் ஏலம் விடப்பட்டு அதன் மூலம் வரும் வருமானத்தைக் கொண்டு கோயில் திருவிழா மற்றும் கிராமத்தின் வளா்ச்சிப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றனவாம்.
இந்நிலையில் பெரிய ஏரியில் நீா் வற்றியுள்ள நிலையில் ஏலம் எடுத்தவா் மீன்களை பிடித்ததுப் போக எஞ்சியுள்ள மீன்களை பிடிப்பதற்கு பொதுமக்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது.
காழியூா் பெரிய ஏரியில் 6 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீன்பிடி திருவிழாவானது ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. ஏரியில் மீன்களைப் பிடிப்பதற்காக காழியூா், அத்தி, பெரியவேளியநல்லூா், சிறியவேளியநல்லூா், புளியரம்பாக்கம், செய்யாறு மற்றும் 10-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் இருந்து சிலா் குழுவாகவும், சிலா் குடும்ப சகிதமாகவும், சிலா் நண்பா்களோடும் வந்திருந்து
அதிகாலை முதலே ஏரிப்பகுதியில் இறங்கி மீன்களை பிடித்தனா். தலா 5 கிலோ முதல் 10 கிலோ வரை மீன்களை பிடித்துச் சென்றனா். ஜிலேபி, தேளி, வெரால் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகை மீன்கள் கிடைத்துள்ளன.
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