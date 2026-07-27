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திருவண்ணாமலை

கஞ்சா வைத்திருந்த இருவா் கைது

வந்தவாசியில் கஞ்சா வைத்திருந்த இரு இளைஞா்களை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :28 ஜூலை 2026, 1:11 am IST

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வந்தவாசியில் கஞ்சா வைத்திருந்த இரு இளைஞா்களை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

வந்தவாசி தெற்கு போலீஸாா் திங்கள்கிழமை காலை வந்தவாசி புதிய பேருந்து நிலைய சாலை வழியாக ரோந்து சென்றனா்.

அப்போது, அந்தச் சாலையில் சந்தேகத்துக்கிடமான வகையில் நின்றிருந்த இரு இளைஞா்களிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனா். இதில், அவா்கள் கஞ்சா வைத்திருந்தது தெரிய வந்தது.

மேலும் விசாரணையில், அவா்கள் இருவரும் வந்தவாசியை அடுத்த இந்திரா நகரைச் சோ்ந்த புவனேஷ்குமாா் (28), வந்தவாசி சந்நிதி தெருவைச் சோ்ந்த வெங்கடேஷ் (20) ஆகியோா் என்பது தெரிய வந்தது.

இதுகுறித்து வழக்குப் பதிந்த வந்தவாசி தெற்கு போலீஸாா் இருவரையும் கைது செய்தனா். மேலும், அவா்களிடமிருந்து 150 கிராம் கஞ்சா பொட்டலங்களை பறிமுதல் செய்தனா்.

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