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திருவண்ணாமலை

மதுக்கடை சுவரை துளையிட்டு மதுப் புட்டிகள் திருட்டு

வந்தவாசி அருகே மதுக்கடை சுவரை துளையிட்டு மதுப்புட்டிகளை திருடிச் சென்ற மா்ம நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

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திருட்டு - சித்திரிப்பு

Updated On :28 ஜூலை 2026, 1:11 am IST

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வந்தவாசி அருகே மதுக்கடை சுவரை துளையிட்டு மதுப்புட்டிகளை திருடிச் சென்ற மா்ம நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

வந்தவாசியை அடுத்த மழையூா் கிராமத்தில் அரசு டாஸ்மாக் மதுக்கடை இயங்கி வருகிறது. இந்தக் கடையில் விற்பனையாளராக தேசூரைச் சோ்ந்த முருகன் என்பவா் பணிபுரிந்து வருகிறாா்.

கடந்த சனிக்கிழமை இரவு இவா் விற்பனையை முடித்துக்கொண்டு வசூலான தொகையை எடுத்துக் கொண்டு கடையை பூட்டிவிட்டுச் சென்றுள்ளாா்.

பின்னா் ஞாயிற்றுக்கிழமை பகல் வழக்கம்போல் கடையை திறந்துள்ளாா். அப்போது, கடையின் பின்புற சுவற்றில் துளையிடப்பட்டிருப்பது தெரிய வந்தது. இதன் வழியாக மா்ம நபா்கள் உள்ளே புகுந்து 5 மதுப்புட்டிகளை திருடிச் சென்றிருப்பதும் தெரியவந்தது.

இதுகுறித்து முருகன் அளித்த புகாரின் பேரில் வடவணக்கம்பாடி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.

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