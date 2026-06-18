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திருவண்ணாமலை

நாளைய மின் தடை: திருவண்ணாமலை

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மின்தடை

Updated On :18 ஜூன் 2026, 3:34 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நேரம்: காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை

பகுதிகள்: வெம்பாக்கம், கரந்தை, சித்தாத்தூா், காகனம், நமண்டி, வெங்களத்தூா், வெள்ளகுளம், மேலேரி, குத்தனூா், சுமங்கலி, அழிவிடைதாங்கி, கீழ்கஞ்சான்குழி, கோணமடை, எடபாளையம், வயலூா், திருப்பனமூா், வெங்கட்ராயன்பேட்டை, திருப்பனங்காடு, சேலேரி, ஜம்போடை, பைரவபுரம், பெருமாள்பேட்டை, அரசங்குப்பம், கீழ்நெல்லி, பில்லாந்தாங்கல், திருவடிராயபுரம், ஆலந்தாங்கல்,கொடையம்பாக்கம், பூந்தண்டலம், சட்டுவாந்தாங்கல், இருமரம், மூஞ்சூா்பட்டு, பிரம்மதேசம், நாட்டேரி, பொக்கசமுத்திரம், தென்னம்பட்டு, புலிவலம், அரியூா், சிறுநாவல்பட்டு, சித்தனக்கால், வடஇலுப்பை, செய்யனூா், மேல்பேட்டை, சீயம்பலம், சீவரம், சுனைப்பட்டு, கல்பட்டு மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.

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