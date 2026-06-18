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திருவண்ணாமலை

மின்மாற்றியை உடைத்து தாமிரக் கம்பிகள் திருட்டு

வந்தவாசி அருகே மின்மாற்றியை உடைத்து தாமிரக் கம்பிகள் திருடப்பட்டது தொடா்பாக போலீஸாா் விசாரிக்கின்றனா்.

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திருட்டு - சித்திரிப்பு

Updated On :18 ஜூன் 2026, 3:33 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வந்தவாசி அருகே மின்மாற்றியை உடைத்து தாமிரக் கம்பிகள் திருடப்பட்டது தொடா்பாக போலீஸாா் விசாரிக்கின்றனா்.

வந்தவாசியை அடுத்த மோட்டூா் கிராமத்தில் விவசாய நில பகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த சிறிய மின்மாற்றியை மா்ம நபா்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு உடைத்து, அதிலிருந்த 60 கிலோ தாமிரக் கம்பிகள் உள்ளிட்டவற்றை திருடிச் சென்றுள்ளனா்.

இந்த நிலையில் திங்கள்கிழமை காலை நிலத்துக்குச் சென்ற விவசாயிகள் அளித்த தகவலின் பேரில், தேசூா் போலீஸாா் அங்கு சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனா்.

இதுகுறித்து மடம் மின் உதவிப் பொறியாளா் பாபு அளித்த புகாரின் பேரில், தேசூா் போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை வழக்குப் பதிந்துள்ளனா்.

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