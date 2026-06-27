Dinamani
கே. பாக்யராஜ் உடலுக்கு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி நேரில் அஞ்சலி! தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவராக மாணிக்கம் தாகூர் நியமனம்!கே. பாக்யராஜுக்கு முதல்வர் விஜய் அஞ்சலி! சாந்தனுவை ஆரத்தழுவி ஆறுதல்!!திமுக கூட்டணியிலிருந்து மதிமுக விலகல்!கே. பாக்யராஜ் உடலுக்கு திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் நேரில் அஞ்சலி!திரைக்கதை மன்னன் பாக்யராஜ் மறைந்தார்!திரையுலகம் அதிர்ச்சி! பிரபல இயக்குநரும் நடிகருமான பாக்யராஜ் காலமானார்!
/
திருவண்ணாமலை

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் நாளை 1.50 லட்சம் குழந்தைகளுக்கு போலியோ தடுப்பு: சொட்டு மருந்து வழங்கும் பணி தொடக்கம்

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் 5 வயதுக்குள்பட்ட 1,50,544 குழந்தைகளுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜூன் 28) போலியோ தடுப்பு சொட்டு மருந்து வழங்கும் முகாம் நடைபெறுகிறது என ஆட்சியா் வந்தனா காா்க் தெரிவித்தாா்.

News image

போலியோ சொட்டு மருந்து சிறப்பு முகாம். - கோப்புப் படம்

Updated On :27 ஜூன் 2026, 12:04 am IST

Syndication

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் 5 வயதுக்குள்பட்ட 1,50,544 குழந்தைகளுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜூன் 28) போலியோ தடுப்பு சொட்டு மருந்து வழங்கும் முகாம் நடைபெறுகிறது என ஆட்சியா் வந்தனா காா்க் தெரிவித்தாா்.

இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது: இளம்பிள்ளை வாதம் போலியோ தீநுண்மியால் பாதிக்கப்பட்டு முடமாக்கக் கூடியதும், மரணத்தை வரவழைப்பதுமான தொற்று நோயாகும். இந்தியாவில் 2011-ஆம் ஆண்டு இறுதியாக போலியோ நோய் பதிவு செய்யப்பட்டது.

இந்த நிலையில், தமிழகத்தில் 5 வயதுக்குள்பட்ட அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் போலியோ தடுப்பு சொட்டு மருந்து வழங்கும் முகாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறுகிறது. மேலும், விடுபட்ட குழந்தைகளுக்கு வரும் திங்கள்கிழமை (ஜூன் 29) முதல் ஜூலை 4-ஆம் தேதி வரை போலியோ தடுப்பு சொட்டு மருந்து வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறும் முகாமில் மாவட்டத்தில் உள்ள 5 வயதுக்குள்பட்ட 1,50,544 குழந்தைகளுக்கு போலியோ தடுப்பு சொட்டு மருந்து வழங்க திட்டமிடப்பட்டு, மாவட்டம் முழுவதும் 1,945 முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

எனவே, மாவட்டத்திலுள்ள பொதுமக்கள், தாய்மாா்கள் தங்கள் வீடுகளில் உள்ள 5 வயதுக்குள்பட்ட அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் ஏற்கெனவே சொட்டு மருந்து கொடுத்திருந்தாலும் மீண்டும் தற்போது நடைபெறும் முகாம்களில் குழந்தைகளை அழைத்துச் சென்று போலியோ தடுப்பு சொட்டு மருந்து வழங்க வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பெரம்பலூரில் நாளை 387 மையங்களில் போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம்

பெரம்பலூரில் நாளை 387 மையங்களில் போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம்

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் நாளை 1.11 லட்சம் குழந்தைகளுக்கு போலியோ தடுப்பு சொட்டு மருந்து

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் நாளை 1.11 லட்சம் குழந்தைகளுக்கு போலியோ தடுப்பு சொட்டு மருந்து

ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் ஜூன் 28-இல் தீவிர போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம்

ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் ஜூன் 28-இல் தீவிர போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம்

ஜூன் 28 இல் தீவிர போலியோ தடுப்பு சொட்டு மருந்து முகாம்

ஜூன் 28 இல் தீவிர போலியோ தடுப்பு சொட்டு மருந்து முகாம்

விடியோக்கள்

திறந்தே இருந்த திரைக்கதைப் பள்ளிக்கூடம் | Bhagyaraj | RIP director bhagyaraj

திறந்தே இருந்த திரைக்கதைப் பள்ளிக்கூடம் | Bhagyaraj | RIP director bhagyaraj

இது ஒன்றும் பெரிய விஷயமில்லை! தில்லி பிரதிநிதி நியமன சர்ச்சை குறித்து நிர்மல்குமார்!

இது ஒன்றும் பெரிய விஷயமில்லை! தில்லி பிரதிநிதி நியமன சர்ச்சை குறித்து நிர்மல்குமார்!

சாதாரண இழப்பு கிடையாது! - பாக்யராஜ் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தியபின் பிரேமலதா பேட்டி

சாதாரண இழப்பு கிடையாது! - பாக்யராஜ் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தியபின் பிரேமலதா பேட்டி

வெளியானது அடி போடி பாடல்!

வெளியானது அடி போடி பாடல்!