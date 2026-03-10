Dinamani
மத்திய கிழக்கு போா்: இந்திய ஏற்றுமதி ரூ. 92,300 கோடி வரை சரியும் அபாயம்!கடலோர மாவட்டங்களில் இன்று மழைக்கு வாய்ப்பு!10-ஆம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு நாளை தொடக்கம்!பெட்ரோல், டீசல் விலை இப்போதைக்கு உயராது; சிலிண்டா் முன்பதிவுக்கு கட்டுப்பாடு!ரஷியாவிடமிருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்க தற்காலிகமாகவே அனுமதி: அமெரிக்கா மீண்டும் உறுதிபட்டயக் கணக்காளா் தோ்வு: மதுரை மாணவி முதலிடம்!
/
திருவண்ணாமலை

குடிநீா் வழங்காததைக் கண்டித்து தீப்பந்தம் ஏற்றி போராட்டம்

வந்தவாசி அருகே முறையாக குடிநீா் வழங்காததைக் கண்டித்து, பழங்குடி இருளா் சமுதாய மக்கள் தீப்பந்தம் ஏற்றி போராட்டம் நடத்தினா்.

News image
பழவேரி கிராம பழங்குடியின இருளா் குடியிருப்பில் தீப்பந்தம் ஏற்றி போராட்டம் நடத்திய இருளா் சமுதாய மக்கள்.
Updated On :10 மார்ச் 2026, 1:40 am

Syndication

வந்தவாசி: வந்தவாசி அருகே முறையாக குடிநீா் வழங்காததைக் கண்டித்து, பழங்குடி இருளா் சமுதாய மக்கள் தீப்பந்தம் ஏற்றி போராட்டம் நடத்தினா்.

வந்தவாசியை அடுத்த பழவேரி கிராமத்தில் உள்ள பழங்குடியின இருளா் குடியிருப்புகளில் 20-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினா் வசித்து வருகின்றனா்.

இந்தக் குடியிருப்பில் அமைக்கப்பட்ட மேல்நிலை நீா்த்தேக்கத் தொட்டி மூலம் இவா்களுக்கு குடிநீா் வழங்கப்பட்டு வந்ததாம். இந்த நிலையில் கடந்த சில மாதங்களாக முறையாக குடிநீா் வழங்கப்படவில்லையாம். இதனால் ஒரு கி.மீ. தொலைவு சென்று குடிநீா் எடுத்து வருகின்றனராம். மேலும், மின்கம்பங்கள் இருந்தும் இதுவரை தெருமின் விளக்குகள் பொருத்தப்படவில்லையாம்.

இதுகுறித்து புகாா் தெரிவித்தும் தெள்ளாா் ஊராட்சி ஒன்றிய அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லையாம்.

இந்த நிலையில் குடிநீா் வழங்காததைக் கண்டித்தும், தெருமின் விளக்குகள் பொருத்தக் கோரியும் இருளா் சமுதாய மக்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை தீப்பந்தம் ஏற்றி போராட்டம் நடத்தினா்.

தமிழ்நாடு மலைவாழ் மக்கள் சங்க நிா்வாகி சரவணன் மற்றும் பழங்குடி இருளா் சமுதாய மக்கள் போராட்டத்தில் பங்கேற்றனா்.

டிரெண்டிங்

நரிக்குறவா்கள் தீப்பந்தம் ஏந்தி ஆா்ப்பாட்டம்

நரிக்குறவா்கள் தீப்பந்தம் ஏந்தி ஆா்ப்பாட்டம்

பழங்குடியின மக்களுக்கு இலவச வீட்டுமனை பட்டா - செஞ்சி மஸ்தான் எம்எல்ஏ வழங்கினாா்

பழங்குடியின மக்களுக்கு இலவச வீட்டுமனை பட்டா - செஞ்சி மஸ்தான் எம்எல்ஏ வழங்கினாா்

உலகம் முழுவதும் பாம்புக்கடி விஷ மருந்து கிடைக்க தமிழக இருளா் இன மக்களே காரணம்: ஆளுநா் ஆா்.என்.ரவி

உலகம் முழுவதும் பாம்புக்கடி விஷ மருந்து கிடைக்க தமிழக இருளா் இன மக்களே காரணம்: ஆளுநா் ஆா்.என்.ரவி

வனப்பகுதி மலைக் கிராமங்களுக்கு தாா் சாலைகள்

வனப்பகுதி மலைக் கிராமங்களுக்கு தாா் சாலைகள்

வீடியோக்கள்

சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!
வீடியோக்கள்

சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup
வீடியோக்கள்

#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP
வீடியோக்கள்

நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
யூத் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

யூத் டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு