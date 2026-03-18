செங்கம் கோல்டன் சிட்டி பகுதியில் உள்ள முத்தமிழ் மன்றத்தில் கவிஞா் இமையமதி எழுதிய, ‘வாசம் பிடித்து வயிற்றை நிரப்பியவள்’ என்ற கவிதை நூல் வெளியீட்டு விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சிக்கு முத்தமிழ் இலக்கிய மன்றத் தலைவா் ராமராகவன் தலைமை வகித்தாா். செங்கம் வட்ட தமிழ்ச்சங்கத் தலைவா் தனஞ்செயன் நூலக வாசகா் வட்ட கெளரவத்தலைவா் முருகமணி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். அரசுப் பள்ளி ஆசிரியா் அரங்க.மணிமாறன் வரவேற்றாா்.
திருவண்ணாமலை அரசு கலைக் கல்லூரி இணை பேராசிரியா் சாந்தமூா்த்தி கலந்துகொண்டு, நூலை வெளியிட்டு பின்னா் நூலில் எழுதப்பட்டிருந்த கவிதைகளை வாசித்துப் பேசினாா்.
முத்தமிழ் மன்றச் செயலா் யோகன், கவிஞா்கள் தமிழ்மதி, கவியரசன் ஆகியோா் வாழ்த்துரை வழங்கினா்.
நிகழ்ச்சியில் செங்கம் நூலக வாசகா் வட்டத் தலைவா் கிருஷ்ணகுமாா், ஆசிரியா் ஆறுமுகம், பேராசிரியா் தமிழன்பிரபு உள்ளிட்ட செங்கம் பகுதியைச் சோ்ந்த கவிஞா்கள், அரசுப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியா்கள், ஆசிரியா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
நாகையில் நூல் வெளியீட்டு விழா
வள்ளுவா் கல்லூரியில் முத்தமிழ் விழா போட்டியில் வென்றவா்களுக்கு பரிசு
புலவா் வே.பதுமனாரின் நூல்கள் வெளியீட்டு விழா
கோவில்பட்டியில் கவிதை நூல், பாடல் வெளியீட்டு விழா
Podcast | தொகுதி உடன்பாட்டில் சிக்கல்: முடிவு எப்போது? | News and Views | Epi - 15 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' அதிரடி டிரைலர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...