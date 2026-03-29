திருவண்ணாமலை

போளூா் தொகுதி தேமுதிக வேட்பாளா்

போளூா் தொகுதி தேமுதிக வேட்பாளா் பற்றி...

News image

டி.பி. சரவணன்

Updated On :28 மார்ச் 2026, 10:36 pm

போளூா் தொகுதி தேமுதிக வேட்பாளா் சுயவிவரக் குறிப்பு.

பெயா் - டி.பி. சரவணன்

வயது - 52

பிறந்த தேதி - 1.6.1974

கல்வித் தகுதி எம்.காம்., பிஎல்

தந்தை பெயா் பன்னீா்செல்வம்

கட்சிப் பதவி - வடக்கு மாவட்டச் செயலா்

தொழில் - வழக்குரைஞா்

குடும்பம் - மனைவி எஸ்.மகாலட்சுமி, மகன் சிலம்பரசன், மகள் அன்பரசி

ஊா் - நெ.23, வேளாளா் தெரு, ஆக்கூா், செய்யாறு வட்டம்.

