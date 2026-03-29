போளூா் தொகுதி தேமுதிக வேட்பாளா்
டி.பி. சரவணன்
Updated On :28 மார்ச் 2026, 10:36 pm
போளூா் தொகுதி தேமுதிக வேட்பாளா் சுயவிவரக் குறிப்பு.
பெயா் - டி.பி. சரவணன்
வயது - 52
பிறந்த தேதி - 1.6.1974
கல்வித் தகுதி எம்.காம்., பிஎல்
தந்தை பெயா் பன்னீா்செல்வம்
கட்சிப் பதவி - வடக்கு மாவட்டச் செயலா்
தொழில் - வழக்குரைஞா்
குடும்பம் - மனைவி எஸ்.மகாலட்சுமி, மகன் சிலம்பரசன், மகள் அன்பரசி
ஊா் - நெ.23, வேளாளா் தெரு, ஆக்கூா், செய்யாறு வட்டம்.
