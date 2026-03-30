வந்தவாசி தொகுதி தவெக வேட்பாளர்
Updated On :29 மார்ச் 2026, 9:40 pm
பெயா்: எம்.உதயகுமாா்
வயது: 32
பிறந்த தேதி: 10.02.1994
கல்வித் தகுதி: ஐடிஐ
தந்தை பெயா்: முனுசாமி
தாய் பெயா்: மீனா
ஊா்: அனக்காவூா், செய்யாறு வட்டம்
குடும்பம்: மனைவி- செளந்தரியா
மகன்-உ.கிரித்தீஸ்வரன்
தொழில்: மனை வணிகம்
கட்சிப் பதவி: திருவண்ணாமலை கிழக்கு மாவட்டச் செயலா்.
வகித்த பதவி: 2019-ஆம் ஆண்டு அனக்காவூா் ஊராட்சி மன்றத் தோ்தலில் 3-ஆவது வாா்டில் வெற்றி. 2021-ஆம் ஆண்டு செய்யாறு சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் சுயேச்சையாக போட்டியிட்டு தோல்வி.
