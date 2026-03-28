வந்தவாசி தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்

பி.ராணி

பி.ராணி

Updated On :28 மார்ச் 2026, 1:58 am

பி.ராணி

பெயா்: பி.ராணி

வயது: 53

பிறந்த தேதி: 10-07-1972

கல்வித் தகுதி: 8-ஆம் வகுப்பு

தந்தை பெயா்: பெருமாள்

தாய் பெயா்: பொன்னம்மாள்

சொந்த ஊா்: பாராசூா், செய்யாறு வட்டம்

கட்சிப் பதவி: தலைமைச் செயற்குழு உறுப்பினா், திருவண்ணாமலை வடக்கு மாவட்ட மகளிரணிச் செயலா்

வகித்த பதவி: 2020 - 25-ஆம் ஆண்டு வரை மாவட்ட ஊராட்சிக் குழு உறுப்பினா்.

தொழில்: விவசாயம்

கணவா் பெயா்: கே.பெருமாள்

மகன்கள்: ராஜேஷ்குமாா், தாமோதரன்

மகள்: விஜயலட்சுமி

செய்யாறு தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்

செய்யாறு தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்

செங்கம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்

செங்கம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்

தாராபுரம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்

தாராபுரம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்

நன்னிலம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் ஆா். காமராஜ்

நன்னிலம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் ஆா். காமராஜ்

வீடியோக்கள்

லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!
வீடியோக்கள்

லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
நீளிரா டிரெய்லர்!
வீடியோக்கள்

நீளிரா டிரெய்லர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
'கர' படத்தின் முகங்கள் விடியோ வெளியீடு!
வீடியோக்கள்

'கர' படத்தின் முகங்கள் விடியோ வெளியீடு!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
களைகட்டும் கட்சி கொடிகள், துண்டு, தொப்பிகள் விற்பனை! தமிழகமெங்கும் அனுப்பப்படும் தேர்தல் பொருட்கள்!
வீடியோக்கள்

களைகட்டும் கட்சி கொடிகள், துண்டு, தொப்பிகள் விற்பனை! தமிழகமெங்கும் அனுப்பப்படும் தேர்தல் பொருட்கள்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு