வந்தவாசி தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்
Updated On :28 மார்ச் 2026, 1:58 am
பெயா்: பி.ராணி
வயது: 53
பிறந்த தேதி: 10-07-1972
கல்வித் தகுதி: 8-ஆம் வகுப்பு
தந்தை பெயா்: பெருமாள்
தாய் பெயா்: பொன்னம்மாள்
சொந்த ஊா்: பாராசூா், செய்யாறு வட்டம்
கட்சிப் பதவி: தலைமைச் செயற்குழு உறுப்பினா், திருவண்ணாமலை வடக்கு மாவட்ட மகளிரணிச் செயலா்
வகித்த பதவி: 2020 - 25-ஆம் ஆண்டு வரை மாவட்ட ஊராட்சிக் குழு உறுப்பினா்.
தொழில்: விவசாயம்
கணவா் பெயா்: கே.பெருமாள்
மகன்கள்: ராஜேஷ்குமாா், தாமோதரன்
மகள்: விஜயலட்சுமி
