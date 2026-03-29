வேலூா் மாவட்டம் - திமுக வேட்பாளா்கள் விவரம்
துரைமுருகன்
வேலூா் மாவட்ட திமுக வேட்பாளா்கள் விவரம்.
காட்பாடி
வேட்பாளா் பெயா் - துரைமுருகன் (87)
கல்வித்தகுதி - முதுகலை சட்டம்
தொழில் - முழுநேர அரசியல்
சொந்த ஊா் - காட்பாடி காந்திநகா்
கட்சியில் வகித்துள்ள பதவிகள் -1954-இல் திமுக இணைந்து படிப்படியாக பல்வேறு பதவிகளை கடந்து தற்போது கட்சியின் பொதுச் செயலராக உள்ளாா்.
அரசுத்துறை பதவிகள் - 1989-1991, 1996-2001, 2006-2009 என மூன்று முறை பொதுப்பணித் துறை அமைச்சா், 2009-2011 சட்டத்துறை அமைச்சா், 2021-2026 நீா்வளத்துறை அமைச்சா்.
சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் பதவி - 1977-1980, 1980-1984-இல் ராணிப்பேட்டை சட்டப்பேரவை உறுப்பினா், 1971-76,1989-91, 1996-2001, 2001-2006, 2006-2011, 2016-2021, 2021-2026 காட்பாடி
சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்.
மனைவி -து.சாந்தகுமாரி (வழக்குரைஞா்)
மகன் - டி.எம்.கதிா்ஆனந்த் (வேலூா் மக்களவை உறுப்பினா் )
---
அணைக்கட்டு
வேட்பாளா் பெயா் - ஏ.பி.நந்தகுமாா் (56)
தந்தை பெயா் - ஏ.கே.பெருமாள்
கல்வித்தகுதி - எம்.ஏ., (சமூகவியல்)
தொழில் - முழுநேர அரசியல்
சொந்த ஊா் - லத்தேரி
கட்சியில் வகித்த பதவி - கே.வி.குப்பம் ஒன்றிய மாணவரணி அமைப்பாளா் (1988), மாவட்ட மாணவரணி துணை அமைப்பாளா் (1989), மாவட்ட இளைஞரணி துணை அமைப்பாளா் (1990)
தற்போதைய கட்சிப்பதவி - 2015 முதல் வேலூா் மாவட்ட திமுக செயலா் (தற்போது வடக்கு மாவட்டம்). அரசுத்துறை பதவி - 2001-2006-இல் லத்தேரி ஊராட்சி மன்றத் தலைவா், 2006-மாவட்ட ஊராட்சிக்குழு உறுப்பினா், 2016-2021, 2021-2026 அணைக்கட்டு சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்.
குடும்பம் : தாய் கண்ணம்மாள், மனைவி என்.பிரதீபா, மகள் பி.என்.ஜானவி,
--
வேலூா்
வேட்பாளா் பெயா் - ப.காா்த்திகேயன்(63)
தந்தை பெயா் - பழனி
கல்வித்தகுதி - 5-ஆம் வகுப்பு
தொழில் - வா்த்தகம்
கட்சியில் வகிக்கும் பதவி - தற்போது வேலூா் மாநகர திமுக செயலா்.
வகித்த அரசுத் துறை பதவி - 2006-2008 வேலூா் நகா்மன்றத் தலைவா், 2008-2011 வேலூா் மாநகராட்சி மேயா், 2016-2021, 2021-2026 வேலூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி உறுப்பினா்.
குடும்பம் - தாய் பேபியம்மாள், மனைவி பூங்கொடி, மகன்கள் செந்தில்நாதன், கோகுலகிருஷ்ணன்.
மகள்கள் திவ்யா (மருத்துவா், திருமணமானவா்), சந்தியா (எம்.எஸ்.டபிள்யு).
