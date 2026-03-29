கு. பிச்சாண்டி

Updated On :28 மார்ச் 2026, 7:35 pm

கீழ்பென்னாத்தூா் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் கு. பிச்சாண்டி.

பெயா் - கு.பிச்சாண்டி

தந்தை பெயா் - சு.குப்புசாமி

பிறந்த தேதி 10 -12-1954

வயது - 71

கல்வித்தகுதி - எம்.ஏ.

தற்போது வகிக்கும் பதவி - திமுக தணிக்கை குழு உறுப்பினா்

சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் பதவி - 1989 - 1991, 1996-2001, 2001-2006, 2006-2011 என 4 முறை திருவண்ணாமலை சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்.

2016-2021 கீழ்பென்னாத்தூா் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்.

அமைச்சா் பதவி - 1996-2001 வரை வீட்டு வசதித்துறை அமைச்சா்.

2021-2026 வரை சட்டப்பேரவை துணைத் தலைவா்.

கட்சிப் பதவிகள் - 1986 திருவண்ணாமலை நகா்மன்ற உறுப்பினா், மாவட்ட திமுக இளைஞரணி துணை அமைப்பாளா்.

1992- திருவண்ணாமலை மாவட்டச் செயலா்,

2001 மண்டல திமுக பொறுப்பாளா்

முகவரி - செங்கம் ரோடு, முதன்மைச் சாலை, திருவண்ணாமலை.

