Dinamani
ஒரே ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் திமுக அமைச்சர் தோல்வி! தவெக வெற்றி!தமிழகத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்தது: தவெக 108, திமுக 59 இடங்களில் வெற்றி!அஸ்ஸாமில் 3வது முறையாக பாஜக ஆட்சி! காங்கிரஸுக்கு கடும் சரிவு!கொல்கத்தாவில் பாலியல் கொலை செய்யப்பட்ட பெண் மருத்துவரின் அம்மா தேர்தலில் வெற்றி!5 மாநிலங்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோல்வி: பிரதமர் மோடி விஜய்க்கு வாழ்த்தும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்த கமல்!பெரும்பான்மை இல்லை! விஜய் முதல்வராவது எப்படி? பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி!
/
திருவண்ணாமலை

கீழ்பென்னாத்தூா் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் வெற்றி!

திருவண்ணாமலை, கீழ்பென்னாத்தூா் தொகுதியில் 30,267 வாக்கு வித்தியாசத்தில் அதிமுக வேட்பாளா் எஸ்.ராமச்சந்திரன் வெற்றி

News image

கீழ்பென்னாத்தூா் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற அதிமுக வேட்பாளா் எஸ்.ராமச்சந்திரனுக்கு அதற்கான சான்றிதழை வழங்கிய தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் செந்தில்நாதன்

Updated On :5 மே 2026, 1:52 am IST

Syndication

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், கீழ்பென்னாத்தூா் தொகுதியில் 30,267 வாக்கு வித்தியாசத்தில் அதிமுக வேட்பாளா் எஸ்.ராமச்சந்திரன் வெற்றி பெற்றாா்.

கீழ்பென்னாத்தூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் அதிமுக சாா்பில் எஸ்.ராமச்சந்திரன், திமுக சாா்பில் சட்டப்பேரவை துணைத் தலைவா் கு.பிச்சாண்டி,

தவெக சாா்பில் ராஜா, நாதக சாா்பில் லோகநாதன் மற்றும் சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் பலா் போட்டியிட்டனா்.

இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள் திருவண்ணாமலை அடுத்த வேளாண்மை ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூட வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்தில் எண்ணப்பட்டன.

இதில், அதிமுக வேட்பாளா் எஸ்.ராமச்சந்திரன் 89,434 வாக்குகள் பெற்றாா். திமுக வேட்பாளா் கு.பிச்சாண்டி 59,157 வாக்குகள் பெற்று தோல்வி அடைந்தாா்.

தவெக வேட்பாளா் ராஜா 58,767 வாக்குகளும், நாதக வேட்பாளா் லோகநாதன் 6,092 வாக்குகளும் பெற்றனா்.

தொடர்புடையது

உசிலம்பட்டி தொகுதியில் தவெக வெற்றி

உசிலம்பட்டி தொகுதியில் தவெக வெற்றி

திருவண்ணாமலை தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் வெற்றி!

திருவண்ணாமலை தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் வெற்றி!

செங்கம் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் வெற்றி

செங்கம் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் வெற்றி

ராதாபுரம் தொகுதியில் தவெக வெற்றி

ராதாபுரம் தொகுதியில் தவெக வெற்றி

வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
வீடியோக்கள்

இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
வீடியோக்கள்

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
வீடியோக்கள்

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு