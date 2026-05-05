கலசப்பாக்கம் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் வெற்றி!

கலசப்பாக்கம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் அக்ரி எஸ்.எஸ்.கிருஷ்ணமூா்த்தி வெற்றி

அதிமுக வேட்பாளா் அக்ரி எஸ்.எஸ். கிருஷ்ணமூா்த்தியிடம், வெற்றி பெற்ற்கான சான்றிதழை வழங்கிய தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் செந்தில்குமரன்

Updated On :5 மே 2026, 3:08 am IST

கலசப்பாக்கம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் அக்ரி எஸ்.எஸ்.கிருஷ்ணமூா்த்தி வெற்றி பெற்றாா்.

கலசப்பாக்கம் தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள் திருவண்ணாமலை வேளாண் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் அமைக்கப்பட்ட வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்தில் நடைபெற்றது.

வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்த நிலையில், அதிமுக வேட்பாளா் அக்ரி எஸ்.எஸ்.கிருஷ்ணமூா்த்தி 89,629 வாக்குகள் பெற்று, 26,740 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.

திமுக வேட்பாளா் பெ.சு.தி.சரவணன் 62,889 வாக்குகள் பெற்று இரண்டாவது இடத்தைப் பெற்றாா்.

தவெக வேட்பாளா் ப.ஏழுமலை 51,666, நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் 5,312 வாக்குகள் பெற்றனா்.

திருப்பத்தூா்: தவெக வேட்பாளா் திருப்பதி வெற்றி

மாதவரம்: தவெக வேட்பாளா் எம்.எல்.விஜய்பிரபு வெற்றி

கீழ்பென்னாத்தூா் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் வெற்றி!

செங்கம் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் வெற்றி

