கலசப்பாக்கம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் அக்ரி எஸ்.எஸ்.கிருஷ்ணமூா்த்தி வெற்றி பெற்றாா்.
கலசப்பாக்கம் தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள் திருவண்ணாமலை வேளாண் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் அமைக்கப்பட்ட வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்தில் நடைபெற்றது.
வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்த நிலையில், அதிமுக வேட்பாளா் அக்ரி எஸ்.எஸ்.கிருஷ்ணமூா்த்தி 89,629 வாக்குகள் பெற்று, 26,740 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.
திமுக வேட்பாளா் பெ.சு.தி.சரவணன் 62,889 வாக்குகள் பெற்று இரண்டாவது இடத்தைப் பெற்றாா்.
தவெக வேட்பாளா் ப.ஏழுமலை 51,666, நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் 5,312 வாக்குகள் பெற்றனா்.
விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
