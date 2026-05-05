மாதவரம்: தவெக வேட்பாளா் எம்.எல்.விஜய்பிரபு வெற்றி

மாதவரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் எம்.எல்.விஜய் பிரபு 94,985 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.
மாதவரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் திமுக, அதிமுக, நாதக, தவெக உள்ளிட்ட 15-க்கும் மேற்பட்ட வேட்பாளா்கள் போட்டியிட்டனா் தவெக வேட்பாளராகப் போட்டியிட்ட எம்.எல்.விஜய்பிரபு 1,90,462 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றாா். திமுக வேட்பாளரும், தற்போதைய எம்எல்ஏவுமான எஸ்.சுதா்சனம் 95,477 வாக்குகள் பெற்று 2-ஆம் இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டாா்.
வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள்
1. எம்.எல்.விஜய்பிரபு (தவெக) 1,90,462
2. எஸ்.சுதா்சனம் (திமுக)- 95,477
3. வி.மூா்த்தி (அதிமுக)-59,290
4. கிருத்திகா ஏழுமலை (நாதக) 12,637
