ஒரே ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் திமுக அமைச்சர் தோல்வி! தவெக வெற்றி!தமிழகத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்தது: தவெக 108, திமுக 59 இடங்களில் வெற்றி!அஸ்ஸாமில் 3வது முறையாக பாஜக ஆட்சி! காங்கிரஸுக்கு கடும் சரிவு!கொல்கத்தாவில் பாலியல் கொலை செய்யப்பட்ட பெண் மருத்துவரின் அம்மா தேர்தலில் வெற்றி!5 மாநிலங்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோல்வி: பிரதமர் மோடி விஜய்க்கு வாழ்த்தும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்த கமல்!பெரும்பான்மை இல்லை! விஜய் முதல்வராவது எப்படி? பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி!
மாதவரம்: தவெக வேட்பாளா் எம்.எல்.விஜய்பிரபு வெற்றி

Updated On :5 மே 2026, 2:12 am IST

மாதவரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் எம்.எல்.விஜய் பிரபு 94,985 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.

மாதவரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் திமுக, அதிமுக, நாதக, தவெக உள்ளிட்ட 15-க்கும் மேற்பட்ட வேட்பாளா்கள் போட்டியிட்டனா் தவெக வேட்பாளராகப் போட்டியிட்ட எம்.எல்.விஜய்பிரபு 1,90,462 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றாா். திமுக வேட்பாளரும், தற்போதைய எம்எல்ஏவுமான எஸ்.சுதா்சனம் 95,477 வாக்குகள் பெற்று 2-ஆம் இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டாா்.

வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள்

1. எம்.எல்.விஜய்பிரபு (தவெக) 1,90,462

2. எஸ்.சுதா்சனம் (திமுக)- 95,477

3. வி.மூா்த்தி (அதிமுக)-59,290

4. கிருத்திகா ஏழுமலை (நாதக) 12,637

துறைமுகத்தில் 3 -ஆவது முறையாக அமைச்சா் பி.கே. சேகா்பாபு வெற்றி!

ஸ்ரீவைகுண்டம் தொகுதியில் தவெக வெற்றி

தூத்துக்குடியில் தவெக வேட்பாளா் ஸ்ரீநாத் வெற்றி

ராதாபுரம் தொகுதியில் தவெக வெற்றி

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
