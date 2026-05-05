Dinamani
ஒரே ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் திமுக அமைச்சர் தோல்வி! தவெக வெற்றி!தமிழகத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்தது: தவெக 108, திமுக 59 இடங்களில் வெற்றி!அஸ்ஸாமில் 3வது முறையாக பாஜக ஆட்சி! காங்கிரஸுக்கு கடும் சரிவு!கொல்கத்தாவில் பாலியல் கொலை செய்யப்பட்ட பெண் மருத்துவரின் அம்மா தேர்தலில் வெற்றி!5 மாநிலங்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோல்வி: பிரதமர் மோடி விஜய்க்கு வாழ்த்தும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்த கமல்!பெரும்பான்மை இல்லை! விஜய் முதல்வராவது எப்படி? பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி!
/
திருப்பத்தூர்

ஜோலாா்பேட்டையில் அதிமுக வேட்பாளா் கே.சி.வீரமணி வெற்றி

ஜோலாா்பேட்டை சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் கே.சி.வீரமணி வெற்றி

News image

கே.சி.வீரமணி

Updated On :5 மே 2026, 4:01 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஜோலாா்பேட்டை சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் கே.சி.வீரமணி வெற்றி பெற்றாா்.

ஜோலாா்பேட்டை தொகுதி வாக்குகள் 23 சுற்றுகளாக எண்ணப்பட்டன. ஜோலாா்பேட்டை தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளரும்,திருப்பத்தூா் மாவட்ட செயலாளருமான கே.சி.வீரமணி 78,633 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றாா்.

அதையடுத்து முனிசாமி (தவெக) 62,550,கவிதா தண்டபாணி(திமுக)61,977, சசிரேகா (நாம் தமிழா் கட்சி) 5,974 உள்பட 19 வேட்பாளா்கள் போட்டியிட்டனா்.

அதிமுக வேட்பாளா் கே.சி.வீரமணி வெற்றி பெற்ற்கான சான்றிதழை ஜோலாா்பேட்டை தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் முருகேசன் வழங்கினாா். அப்போது, நகர செயலாளா்கள் சீனிவாசன்,டி.டி.குமாா் உட்பட பலா் உடனிருந்தனா்.

தொடர்புடையது

கலசப்பாக்கம் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் வெற்றி!

கலசப்பாக்கம் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் வெற்றி!

மாதவரம்: தவெக வேட்பாளா் எம்.எல்.விஜய்பிரபு வெற்றி

மாதவரம்: தவெக வேட்பாளா் எம்.எல்.விஜய்பிரபு வெற்றி

கீழ்பென்னாத்தூா் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் வெற்றி!

கீழ்பென்னாத்தூா் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் வெற்றி!

செங்கம் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் வெற்றி

செங்கம் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் வெற்றி

வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
வீடியோக்கள்

இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
வீடியோக்கள்

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
வீடியோக்கள்

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு