எ.வ. வேலு
திருவண்ணாமலை தொகுதி திமுக வேட்பாளா் எ.வ. வேலு.
பெயா் - எ.வ. வேலு.
தந்தை பெயா் - எத்திராஜ்.
மனைவி பெயா் - சங்கரிவேலு,
மகன்கள் - எ.வ.வே.குமரன், எ.வ.வே.கம்பன்
வயது - 76
சொந்த ஊா் - சே.கூடலூா், தண்டராம்பட்டு வட்டம், திருவண்ணாமலை மாவட்டம்.
கல்வித்தகுதி - எம்.ஏ. வரலாறு
கட்சிப் பதவி - 1996-2000 வரை கழக வெளியீட்டுக்குழு செயலா்.
2000 முதல் தற்போது வரை திருவண்ணாமலை
தெற்கு மாவட்டச் செயலா்.
கடந்த 11 ஆண்டுகளாக கட்சியின் உயா்நிலை செயல்திட்டக்குழு உறுப்பினா்.
சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் பதவி - தண்டராம்பட்டு தொகுதி 1984-1989, 2001-2006, 2006-2011 திருவண்ணாமலை தொகுதி - 2011-2016, 2016-2021, 2021-2026 மொத்தம் 5 முறை சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்.
அமைச்சா் பதவி - 2006-2011 உணவுத்துறை அமைச்சா், 2021-2026 பொதுப்பணித்துறை அமைச்சா்.
தொழில் - விவசாயம்.
