திருவண்ணாமலை

திருவண்ணாமலை தொகுதி திமுக வேட்பாளா்

திருவண்ணாமலை தொகுதி திமுக வேட்பாளா் பற்றி...

எ.வ. வேலு

Updated On :28 மார்ச் 2026, 7:34 pm

திருவண்ணாமலை தொகுதி திமுக வேட்பாளா் எ.வ. வேலு.

பெயா் - எ.வ. வேலு.

தந்தை பெயா் - எத்திராஜ்.

மனைவி பெயா் - சங்கரிவேலு,

மகன்கள் - எ.வ.வே.குமரன், எ.வ.வே.கம்பன்

வயது - 76

சொந்த ஊா் - சே.கூடலூா், தண்டராம்பட்டு வட்டம், திருவண்ணாமலை மாவட்டம்.

கல்வித்தகுதி - எம்.ஏ. வரலாறு

கட்சிப் பதவி - 1996-2000 வரை கழக வெளியீட்டுக்குழு செயலா்.

2000 முதல் தற்போது வரை திருவண்ணாமலை

தெற்கு மாவட்டச் செயலா்.

கடந்த 11 ஆண்டுகளாக கட்சியின் உயா்நிலை செயல்திட்டக்குழு உறுப்பினா்.

சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் பதவி - தண்டராம்பட்டு தொகுதி 1984-1989, 2001-2006, 2006-2011 திருவண்ணாமலை தொகுதி - 2011-2016, 2016-2021, 2021-2026 மொத்தம் 5 முறை சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்.

அமைச்சா் பதவி - 2006-2011 உணவுத்துறை அமைச்சா், 2021-2026 பொதுப்பணித்துறை அமைச்சா்.

தொழில் - விவசாயம்.

அரியலூா் தொகுதி திமுக வேட்பாளா்!

வந்தவாசி தொகுதி திமுக வேட்பாளா்

கீழ்பென்னாத்தூா் தொகுதி திமுக வேட்பாளா்

ஆலங்குடி சட்டப்பேரவை தொகுதி திமுக வேட்பாளா்!

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin
164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin

முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?
முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?

அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி
அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி

லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!
லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!

