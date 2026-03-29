அரியலூா் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் விவரக் குறிப்பு
திமுக தலைவர், முதல்வர் ஸ்டாலின்
Updated On :28 மார்ச் 2026, 8:03 pm
பெயா்: லதா பாலு
கணவா் பெயா்: பாலசுப்ரமணியன்
முகவரி: மஞ்சமேடு, திருமானூா், அரியலூா்.
பிறந்த தேதி: 26.06.1976
வயது: 50
கல்வி தகுதி: எம்.ஏ.,
ஜாதி: மூப்பனாா்
தொழில்: விவசாயம், அரசியல்
கட்சியில் வகித்த பதவிகள்: தற்போது திமுக மாவட்ட துணைச் செயலா். கடந்த 2001 மற்றும் 2005-ஆம் ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற உள்ளாட்சித் தோ்தலில் திமுக சாா்பில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்று, திருமானூா் ஊராட்சி ஒன்றிய பெருந்தலைவராக பதவி வகித்தாா். கட்சியில் மகளிா் அணி அமைப்பாளராக 3 முறையும், மகளிரணி மாவட்டச் செயலராகவும் பதவி வகித்தாா்.
இவரது மகன் அகிலன், அஞ்சலக ஊழியா்.
