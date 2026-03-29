அரியலூர்

அரியலூா் தொகுதி திமுக வேட்பாளா்!

அரியலூா் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் விவரக் குறிப்பு

திமுக தலைவர், முதல்வர் ஸ்டாலின்

Updated On :28 மார்ச் 2026, 8:03 pm

பெயா்: லதா பாலு

கணவா் பெயா்: பாலசுப்ரமணியன்

முகவரி: மஞ்சமேடு, திருமானூா், அரியலூா்.

பிறந்த தேதி: 26.06.1976

வயது: 50

கல்வி தகுதி: எம்.ஏ.,

ஜாதி: மூப்பனாா்

தொழில்: விவசாயம், அரசியல்

கட்சியில் வகித்த பதவிகள்: தற்போது திமுக மாவட்ட துணைச் செயலா். கடந்த 2001 மற்றும் 2005-ஆம் ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற உள்ளாட்சித் தோ்தலில் திமுக சாா்பில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்று, திருமானூா் ஊராட்சி ஒன்றிய பெருந்தலைவராக பதவி வகித்தாா். கட்சியில் மகளிா் அணி அமைப்பாளராக 3 முறையும், மகளிரணி மாவட்டச் செயலராகவும் பதவி வகித்தாா்.

இவரது மகன் அகிலன், அஞ்சலக ஊழியா்.

தொடர்புடையது

வந்தவாசி தொகுதி திமுக வேட்பாளா்

வந்தவாசி தொகுதி திமுக வேட்பாளா்

திருவண்ணாமலை தொகுதி திமுக வேட்பாளா்

திருவண்ணாமலை தொகுதி திமுக வேட்பாளா்

ஒரத்தநாடு தொகுதி தி.மு.க., வேட்பாளா்

ஒரத்தநாடு தொகுதி தி.மு.க., வேட்பாளா்

நன்னிலம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் ஆா். காமராஜ்

நன்னிலம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் ஆா். காமராஜ்

வீடியோக்கள்

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin
8 மணி நேரங்கள் முன்பு
முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?
10 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி
12 மணி நேரங்கள் முன்பு
லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!
27 மார்ச் 2026