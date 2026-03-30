அரியலூா் தொகுதி தவெக வேட்பாளா் சுயவிவரக் குறிப்பு
Updated On :29 மார்ச் 2026, 7:43 pm
பெயா்: எம். சிவக்குமாா்
தந்தை பெயா்: முத்துச்சாமி
பிறந்த தேதி: 22.05.1977
கல்வித் தகுதி: எம்.எஸ்.சி.,
தொழில்: விவசாயம், அரசியல்
குடும்பம்: மனைவி ஈஸ்வரி, 2 மகன்கள்
சொந்த ஊா்: கீழக்காவட்டங்குறிச்சி, திருமானூா், அரியலூா் மாவட்டம்.
கட்சிப் பணி: கடந்த 28 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக விஜய் ரசிகா் மன்றத் தலைவா், தற்போது தவெக மாவட்டச் செயலா்.
