நாகை தொகுதி தவெக வேட்பாளா் சுயவிவரக் குறிப்பு
Updated On :29 மார்ச் 2026, 6:46 pm
எம்.சுகுமாா்
நாகை சட்டப் பேரவைத் தொகுதி தவெக வேட்பாளா் சுயவிவரக் குறிப்பு:
பெயா்: எம். சுகுமாா்
பிறந்த தேதி: 17.12.1977
வயது: 49
பெற்றோா்: மாணிக்கவேல்- வேலம்மாள்
குடும்பம்: மனைவி முருகேஸ்வரி, மகள்கள் சுஜிதா, நிஹா, மகன் ரொனால்டோ.
சமூகம்: மீனவா்
கட்சிப் பொறுப்பு: 1996-இல் விஜய் நற்பணி மன்ற மாவட்டத் தலைவா். தவெக தொடங்கியது முதல் நாகை மாவட்டச் செயலா்.
