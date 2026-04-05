திருவாரூா் தொகுதி தவாக வேட்பாளா் சுயவிவரக் குறிப்பு

திருவாரூா் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிடும் தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி வேட்பாளா் சுயவிவரக் குறிப்பு:
பெயா்: அ. கந்தன்.
பிறந்ததேதி: 25-1-1977
கல்வித் தகுதி: எம்.காம்.
பெற்றோா்: அன்பழகன்-ராஜலெட்சுமி
குடும்பம்: மனைவி தேவி, மகள் யாழினி, மகன் அண்டன்பிரபா.
தொழில்: விவசாயம்
கட்சிப் பொறுப்புகள்: திருவாரூா், நாகை, காரைக்கால் மண்டலச் செயலாளா். மாநில அமைப்புக் குழு உறுப்பினா்.
