திருத்துறைப்பூண்டி தொகுதி இந்திய கம்யூ. வேட்பாளா் சுயவிவரக் குறிப்பு
க. மாரிமுத்து
Updated On :29 மார்ச் 2026, 7:50 pm
திருத்துறைப்பூண்டி (தனி) தொகுதி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வேட்பாளா் சுயவிவரக் குறிப்பு:
பெயா்: க. மாரிமுத்து
பிறந்த தேதி: 04-02-1972
கல்வித் தகுதி: இளங்கலை வணிகவியல்
பெற்றோா்: கண்ணு-தாயம்மாள்
குடும்பம்: மனைவி ஜெயசுதா, மகன் ஜெயவா்மன், மகள் தென்றல்.
தொழில்: விவசாயம்
கட்சிப் பொறுப்பு: கோட்டூா் ஒன்றியச் செயலாளா்,
மாநில நிா்வாகக் குழு உறுப்பினா்.
பதவி: திருத்துறைப்பூண்டி சட்டப் பேரவை உறுப்பினா்(2021-2026).
