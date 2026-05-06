பிளஸ் 2 தோ்வு முடிவுகள் தாமதமாக வாய்ப்பு?கேரளத்தின் அடுத்த முதல்வா் யாா்? காங்கிரஸ் ஆலோசனைதேர்தல் நடைமுறை விதிகள் இன்று மாலையுடன் நிறைவு!ஈரானுடனான போா் நிறுத்தம் நீடிக்கிறது: அமெரிக்கா2025-26 நிதியாண்டில் நேரடி வரி வசூல் ரூ. 23.40 லட்சம் கோடி!அமெரிக்காவில் இந்திய முதலீடுகள் அதிகரிப்பு!
திருவண்ணாமலை

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள 8 தொகுதிகளின் வெற்றி நிலவரம்!

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள 8 தொகுதிகளின் வெற்றி நிலவரம்...

திருவண்ணாமலை தொகுதிகள்

Updated On :6 மே 2026, 5:53 am IST

62 - செங்கம் அதிமுக வெற்றி)

டி.எஸ்.வேலு (அதிமுக) - 87,802

க.பாரதிதாசன் (தவெக) - 74,524

மு.பெ.கிரி (திமுக) - 70,346,

த.சோபா (நாதக) - 6,335,

வேட்பாளா்கள் -15

மொத்த வாக்குகள் - 24,1970

பதிவான வாக்குகள் - 24,0638

63 - திருவண்ணாமலை

எ.வ.வேலு (திமுக) - 88,273

அருள்ஆறுமுகம் (தவெக)- 85,818

சி.ஏழுமலை (பாஜக) - 34,280

விக்னேஷ் (நாதக) - 6,011

வேட்பாளா்கள் - 30

மொத்த வாக்குகள் - 24,9849

பதிவான வாக்குகள் -21,7995

64 - கீழ்பென்னாத்தூா்

எஸ்.ராமச்சந்திரன் (அதிமுக) - 89,424

கு.பிச்சாண்டி(திமுக)- 59,157

ராஜா (தவெக) - 58,767

லோகநாதன் (நாதக)- 6,092

வேட்பாளா்கள் -23

மொத்த வாக்குகள்- 24,0823

பதிவான வாக்குகள் - 21,7381

65- கலசபாக்கம்

அக்ரி எஸ்.எஸ்.கிருஷ்ணமூா்த்தி (அதிமுக)- 89,628

பெ.சு.தி.சரவணன் (திமுக)- 62,889

ப.ஏழுமலை (தவெக)- 51,666

சீதா (நாதக)- 5,312

வேட்பாளா்கள் -21

மொத்த வாக்குகள்- 23,2847

பதிவான வாக்குகள் -21,1500

66 - போளூா்

அபிஷேக் (தவெக) - 67,961

சரவணன் (தேமுதிக)- 67,734

பாஸ்கரன் (பாமக) - 51,444

உமாதேவி (நாதக) - 6,425

வேட்பாளா்கள் - 15

மொத்த வாக்குகள்-23,3774

பதிவான வாக்குகள் -20,8963

67-ஆரணி

எல்.ஜெயசுதாலட்சுமிகாந்தன் (அதிமுக) - 76,735

மகாலட்சுமிகோவா்த்தனன் (திமுக)- 71,194

வெங்கடேஷ்குமாா் (தவெக) - 70,857

தவமணி (நாதக) - 6,888

வேட்பாளா்கள் - 24 மொத்த வாக்குகள் - 25,4963

பதிவான வாக்குகள் - 22,7769

68 - செய்யாறு

முக்கூா்.என்.சுப்பிரமணியன் (அதிமுக) - 86,680

தூசி கே.மோகன் (தவெக) - 65,599

ஒ.ஜோதி (திமுக) - 59,894

தமிழ்ச்செல்வன் (நாதக) - 7,043

வேட்பாளா்கள் - 13

மொத்த வாக்குகள் - 23,9856

பதிவான வாக்குகள் - 22,0605

69 - வந்தவாசி

எஸ்.அம்பேத்குமாா் (திமுக) - 63,652,

பி.ராணி (அதிமுக) - 60,299

எம்.உதயகுமாா் (தவெக) - 57,987

ஆா்.கணேஷ் (நாதக) - 5,467

வேட்பாளா்கள் - 15

மொத்த வாக்குகள் - 2,13,474

பதிவான வாக்குகள் - 1,89,197

