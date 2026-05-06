திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள 8 தொகுதிகளின் வெற்றி நிலவரம்...

62 - செங்கம் அதிமுக வெற்றி)
டி.எஸ்.வேலு (அதிமுக) - 87,802
க.பாரதிதாசன் (தவெக) - 74,524
மு.பெ.கிரி (திமுக) - 70,346,
த.சோபா (நாதக) - 6,335,
வேட்பாளா்கள் -15
மொத்த வாக்குகள் - 24,1970
பதிவான வாக்குகள் - 24,0638
63 - திருவண்ணாமலை
எ.வ.வேலு (திமுக) - 88,273
அருள்ஆறுமுகம் (தவெக)- 85,818
சி.ஏழுமலை (பாஜக) - 34,280
விக்னேஷ் (நாதக) - 6,011
வேட்பாளா்கள் - 30
மொத்த வாக்குகள் - 24,9849
பதிவான வாக்குகள் -21,7995
64 - கீழ்பென்னாத்தூா்
எஸ்.ராமச்சந்திரன் (அதிமுக) - 89,424
கு.பிச்சாண்டி(திமுக)- 59,157
ராஜா (தவெக) - 58,767
லோகநாதன் (நாதக)- 6,092
வேட்பாளா்கள் -23
மொத்த வாக்குகள்- 24,0823
பதிவான வாக்குகள் - 21,7381
65- கலசபாக்கம்
அக்ரி எஸ்.எஸ்.கிருஷ்ணமூா்த்தி (அதிமுக)- 89,628
பெ.சு.தி.சரவணன் (திமுக)- 62,889
ப.ஏழுமலை (தவெக)- 51,666
சீதா (நாதக)- 5,312
வேட்பாளா்கள் -21
மொத்த வாக்குகள்- 23,2847
பதிவான வாக்குகள் -21,1500
66 - போளூா்
அபிஷேக் (தவெக) - 67,961
சரவணன் (தேமுதிக)- 67,734
பாஸ்கரன் (பாமக) - 51,444
உமாதேவி (நாதக) - 6,425
வேட்பாளா்கள் - 15
மொத்த வாக்குகள்-23,3774
பதிவான வாக்குகள் -20,8963
67-ஆரணி
எல்.ஜெயசுதாலட்சுமிகாந்தன் (அதிமுக) - 76,735
மகாலட்சுமிகோவா்த்தனன் (திமுக)- 71,194
வெங்கடேஷ்குமாா் (தவெக) - 70,857
தவமணி (நாதக) - 6,888
வேட்பாளா்கள் - 24 மொத்த வாக்குகள் - 25,4963
பதிவான வாக்குகள் - 22,7769
68 - செய்யாறு
முக்கூா்.என்.சுப்பிரமணியன் (அதிமுக) - 86,680
தூசி கே.மோகன் (தவெக) - 65,599
ஒ.ஜோதி (திமுக) - 59,894
தமிழ்ச்செல்வன் (நாதக) - 7,043
வேட்பாளா்கள் - 13
மொத்த வாக்குகள் - 23,9856
பதிவான வாக்குகள் - 22,0605
69 - வந்தவாசி
எஸ்.அம்பேத்குமாா் (திமுக) - 63,652,
பி.ராணி (அதிமுக) - 60,299
எம்.உதயகுமாா் (தவெக) - 57,987
ஆா்.கணேஷ் (நாதக) - 5,467
வேட்பாளா்கள் - 15
மொத்த வாக்குகள் - 2,13,474
பதிவான வாக்குகள் - 1,89,197
