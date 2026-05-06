தருமபுரி

தருமபுரி மாவட்டம் 5 தொகுதிகள் வெற்றி நிலவரம்!

Updated On :6 மே 2026, 2:20 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

57. பாலக்கோடு

அதிமுக வெற்றி

கே.பி. அன்பழகன் (அதிமுக) - 1,02,807

கோபி - (தவெக) - 63,765

’டிஎன்சி எஸ். செந்தில்குமாா் - (திமுக) - 50,043

பூபதி (நாதக) - 5,598

மொத்த வேட்பாளா்கள் - 14

மொத்த வாக்குகள் - 2,40,322

பதிவான வாக்குகள் - 2,22,470

.....

58. பென்னாகரம்

தவெக வெற்றி

எஸ். கஜேந்திரன் - (தவெக) - 81,240

பாடி வெ. செல்வம் - (பாமக) - 78,075

ஜிகேஎம். தமிழ்குமரன் - (காங்கிரஸ்) - 53,901

தி. பழனியம்மாள் - (நாதக) - 7,358

மொத்த வேட்பாளா்கள் - 22

மொத்த வாக்குகள் - 2,48,614

பதிவான வாக்குகள் - 2,25,401

....

59. தருமபுரி

பாமக வெற்றி

செளமியா அன்புமணி - (பாமக) - 93,713

மா. சிவன் - (தவெக) - 72,817

வெ. இளங்கோவன் - (தேமுதிக) - 56,905

கி. சாந்தலட்சுமி - (நாதக) - 6,558

மொத்த வேட்பாளா்கள் - 19

மொத்த வாக்குகள் - 2,60,751

பதிவான வாக்குகள் - 2,33,205

....

60. பாப்பிரெட்டிப்பட்டி

அதிமுக வெற்றி

மரகதம் வெற்றிவேல் - (அதிமுக) - 1,01,829

பி. பழனியப்பன் - (திமுக) - 68,715

திலகவதி - (தவெக) - 57,619

அா்ச்சனா - (நாதக) - 5,216

மொத்த வேட்பாளா்கள் - 14

மொத்த வாக்குகள் - 2,56,640

பதிவான வாக்குகள் - 2,31,851

....

61. அரூா் (தனி)

அதிமுக வெற்றி

சம்பத்குமாா் - (அதிமுக) - 75,523

சண்முகம் - (திமுக) - 72,194

ராகேஷ் - (தவெக) - 62,756

அனிதா - (நாதக) - 4,500

மொத்த வேட்பாளா்கள் - 14

மொத்த வாக்குகள் - 2,45,692

பதிவான வாக்குகள் - 2,15,306

மயிலாடுதுறை: காங்கிரஸ் வெற்றி

