சட்டப் பேரவைத் தோ்தல்-2026: கோவை மாவட்ட தொகுதிகள் முடிவுகள்

கோவை வடக்கு
தவெக வெற்றி
வி.சம்பத்குமாா் (தவெக) -92,500
துரை செந்தமிழ்ச்செல்வன் (திமுக) - 70,508
வானதி சீனிவாசன் (பாஜக) - 49,722
ஜி.நா்மதா (நாதக) - 9,036
வித்தியாசம் -21,992
வேட்பாளா்கள் - 8
மொத்த வாக்குகள் - 2,96,939
பதிவான வாக்குகள் - 2,24,278
------------
கோவை தெற்கு
திமுக வெற்றி
வி.செந்தில் பாலாஜி - திமுக - 59,724
வி.செந்தில்குமாா் - தவெக - 57,453
அம்மன் கே.அா்ச்சுணன் - அதிமுக - 31,689
வி.பேரறிவாளன் - நாதக - 5,062
வேட்பாளா்கள் - 31
மொத்த வாக்குகள் - 1,88,878
பதிவான வாக்குகள் - 1,55,122
----------
தொண்டாமுத்தூா்
அதிமுக வெற்றி
எஸ்.பி.வேலுமணி (அதிமுக) - 93,316
சதீஷ் ராஜு (எ) கே.பி.ஆா். சதீஷ் (தவெக) - 78,591
என்.ஆா்.காா்த்திகேயன் - (திமுக) - 75,917
ரஜபு நிஷா - (நாதக) - 6,976
வேட்பாளா்கள் - 21
மொத்த வாக்குகள் - 2,93,324
பதிவான வாக்குகள் - 2,56,723
-----------------
சிங்காநல்லூா்
தவெக வெற்றி
கே.எஸ்.ஸ்ரீ கிரிபிரசாத் (தவெக) - 84,163
ஸ்ரீநிதி (காங்கிரஸ்) - 65,024
கே.ஆா்.ஜெயராம் (அதிமுக) - 57,783
நேருஜி குணசேகரன் (நாதக) - 9203
வித்தியாசம் - 19,139
வேட்பாளா்கள் - 9
மொத்த வாக்குகள் - 2,69,941
பதிவான வாக்குகள் - 2,19,141
------------------------
கவுண்டம்பாளையம்
தவெக வெற்றி
ஆா்.டி.கனிமொழி சந்தோஷ் (தவெக) - 1,46,466
பி.ஆா்.ஜி.அருண்குமாா் (அதிமுக) - 1,04,326
பி.சூா்யபிரகாஷ் (காங்கிரஸ்) - 90,726
கலாமணி ஜெகநாதன் (நாதக) - 16,834
வித்தியாசம் - 42,140
வேட்பாளா்கள் - 15
மொத்த வாக்குகள் - 4,22,138
பதிவான வாக்குகள் -3,60,957
-------------------------
மேட்டுப்பாளையம்
தவெக வெற்றி
சுனில் ஆனந்த் (தவெக) - 75,664
கவிதா கல்யாணசுந்தரம் (திமுக) - 67,896
ஓ.கே.சின்னராஜ் (அதிமுக) - 61,736
டி.ஆா்.சண்முகசுந்தரம் (சுயேச்சை) - 26,756
எஸ்.கோபாலகிருஷ்ணன் (நாதக) - 6,508
வித்தியாசம் - 7,768
வேட்பாளா்கள் - 22
மொத்த வாக்குகள் - 2,82,179
பதிவான வாக்குகள் - 2,42460
-----------------------
சூலூா்
தவெக வெற்றி
என்.எம்.சுகுமாா் (தவெக) - 90,531
வி.பி.கந்தசாமி (அதிமுக) - 85741
தளபதி முருகேசன் (திமுக) - 83,654
ராஜசேகரன் (நாதக) - 1,0147
வித்தியாசம் - 4790
வேட்பாளா்கள் - 16
மொத்த வாக்குகள் - 3,07,616
பதிவான வாக்குகள் -2,71,567
--------------------
கிணத்துக்கடவு
தவெக வெற்றி
கே.விக்னேஷ் (தவெக) - 99,950
சபரி காா்த்திகேயன் (திமுக) - 88,240
செ.தாமோதரன் - (அதிமுக) - 67,789
எம்.பானுப்பிரியா - (நாதக) - 9,667
வேட்பாளா்கள் - 5
மொத்த வாக்குகள் - 3,05,878
பதிவான வாக்குகள் - 2,67,917
---------------------
வால்பாறை
திமுக வெற்றி
ஏ.குட்டி (எ) சுதாகா் (திமுக) - 54,671
டாக்டா் ஏ.ஸ்ரீதரன் (தவெக) - 45,300
டி.லட்சுமணசிங் (அதிமுக) - 43,728
பி.உமாதேவி (நாதக) - 5,256
வித்தியாசம் - 9,371
வேட்பாளா்கள் - 7
மொத்த வாக்குகள் - 1,73,608
பதிவான வாக்குகள் - 1,49,243
--------------
பொள்ளாச்சி
திமுக வெற்றி
கே.நித்தியானந்தன் (திமுக) - 62,013
பொள்ளாச்சி வி.ஜெயராமன் (அதிமுக) - 57,386
ஜி.ராமநாதன் (தவெக) - 53,819
என்.செந்தில்குமாா் (நாதக) - 4,866
வித்தியாசம் - 4,627
வேட்பாளா்கள் - 13
மொத்த வாக்குகள் - 2,03,971
பதிவான வாக்குகள் - 1,79,702
வீடியோக்கள்
விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |
தினமணி செய்திச் சேவை
கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக அழைத்தால் என்ன செய்வீர்கள்? விசிக, கம்யூ. தலைவர்கள் விளக்கம்! | VCK | CPI | CPM
தினமணி செய்திச் சேவை
தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108
தினமணி செய்திச் சேவை