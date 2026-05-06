மயிலாடுதுறை: காங்கிரஸ் வெற்றி

காங்கிரஸ் வெற்றி
ஒய்.என். ஜமால் முகம்மது யூனூஸ் (காங்.) 68,011
சித்தமல்லி ஆ. பழனிசாமி (பாமக) 57,166
எஸ்.எஸ். ஹாரூன் ரசீது (தவெக) 52,538
கி. காசிராமன் (நாதக) 6,886
வேட்பாளா்கள் - 20
மொத்த வாக்குகள்: 2,34,554
பதிவான வாக்குகள்: 1,88,461
(160) சீா்காழி (தனி)
திமுக வெற்றி
ஆா். செந்தில் செல்வன் (திமுக ) 71, 449
ம. சக்தி (அதிமுக) 60,032
எஸ். கோபிநாத் (தவெக) 59, 149
த. சுபாஷ் (நாதக( 7,397
மொத்த வேட்பாளா்கள் 10
மொத்த வாக்குகள் 2,41,319
பதிவான வாக்குகள் 1,98,821
(167) மன்னாா்குடி
அமமுக வெற்றி
எஸ். காமராஜ் (அமமுக) 68, 416
டி.ஆா்.பி. ராஜா (திமுக)- 66, 850
யு. ராஜராஜன் (தவெக)- 44, 266
ஆா். பாரதிச்செல்வன்(நாதக)- 8,240
வேட்பாளா்கள்-
மொத்த வாக்கு- 2,34, 430
பதிவான வாக்கு- 1,92,055
(168) திருத்துறைப்பூண்டி (தனி)
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் வெற்றி
க. மாரிமுத்து (இந்திய கம்யூ.) -- 74,062
எஸ். பாண்டியன் (தவெக) -- 61,140
யு. பாலதண்டாயுதம் (அதிமுக) 43,073
ஆா். வினோதினி (நாதக) -- 10,176
வேட்பாளா்கள் -- 9
மொத்த வாக்குகள் --- 2,26,845
பதிவான வாக்குகள் --- 1,91,030
(168) திருவாரூா்
திமுக வெற்றி...
பூண்டி கே. கலைவாணன் (திமுக) 93,408
வீ. வீரமணி (தவெக) -- 75,260
கோவி. சந்திரசேகரன் (பாஜக) - 36,387
பி. அஸ்வினி (நாதக) -- 10,031
வேட்பாளா்கள் -- 8
மொத்த வாக்குகள் --- 2,60,027
பதிவான வாக்குகள் --- 2,17,875
(162) பூம்புகாா்
திமுக வெற்றி
நிவேதா எம் முருகன் (திமுக) 81,096,
எஸ். பவுன்ராஜ் (அதிமுக) 72,836,
ஜெ. விஜயாலயன் ( தவெக) 55,902,
கே.இனிய நகுலன் (நாதக 6,353,
மொத்த வேட்பாளா்கள்: 13,
மொத்த வாக்குகள்: 2,59,262,
பதிவான வாக்குகள்: 2,17,951.
(169) நன்னிலம்
அதிமுக வெற்றி...
ஆா். காமராஜ் (அதிமுக) 1,03,462
முகமது முபாரக் (திமுக) 61,738
எஸ். பிரபாகரன் (தவெக) 54,530
தேன்மொழி திலீப்குமாா் (நாதக) 8,446
வேட்பாளா்கள் -- 14
மொத்த வாக்குகள் --- 2,67,432
பதிவான வாக்குகள் --- 2,31,44
(165) வேதாரண்யம்
அதிமுக வெற்றி
ஓ.எஸ். மணியன் ( அதிமுக ) 59,172
மா.மீ. புகழேந்தி ( திமுக ) 51,841
அ. கிங்ஸ்லி ஜெரால்ட் ( தவெக) 38,347
காா்த்திக்( நாதக) 10,396
மொத்த வேட்பாளா்கள் 11
மொத்த வாக்குகள் :1,87,527.
பதிவான வாக்குகள்:1,61,653.
(163) நாகப்பட்டினம்
திமுக வெற்றி
ஜவாஹிருல்லா (திமுக( 56,305
சுகுமாா் (தவெக) 46,524
தங்க கதிரவன் (அதிமுக) 41,586
பாத்திமா பா்ஹானா (நாதக) 5,348
வேட்பாளா்கள் - 8
மொத்த வாக்குகள் 1,74,683
பதிவான வாக்குகள் 151512
(164) கீழ்வேளூா் (தனி)
மாா்க்சிஸ்ட் வெற்றி
டி. லதா (மாா்க்சிஸ்ட்) 55,668
செந்தில்பாண்டியன் (தவெக) 53,537
வடிவேல் ராவணன் (பாமக( 31,561
காா்த்திகா - (நாதக) 8,040
மொத்த வேட்பாளா்கள்: 7
மொத்த வாக்குகள்: 1,70,558
பதிவான வாக்குகள்:1,50, 858
தொடர்புடையது
சென்னை தோ்தல் முடிவுகள் விவரம்!
தருமபுரி மாவட்டம் 5 தொகுதிகள் வெற்றி நிலவரம்!
சட்டப் பேரவைத் தோ்தல்-2026: கோவை மாவட்ட தொகுதிகள் முடிவுகள்
நெய்வேலி: அதிமுக வெற்றி
வீடியோக்கள்
விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |
தினமணி செய்திச் சேவை
கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக அழைத்தால் என்ன செய்வீர்கள்? விசிக, கம்யூ. தலைவர்கள் விளக்கம்! | VCK | CPI | CPM
தினமணி செய்திச் சேவை
தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108
தினமணி செய்திச் சேவை