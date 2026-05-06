மயிலாடுதுறை: காங்கிரஸ் வெற்றி
மயிலாடுதுறை

மயிலாடுதுறை: காங்கிரஸ் வெற்றி

Updated On :6 மே 2026, 2:53 am IST

காங்கிரஸ் வெற்றி

ஒய்.என். ஜமால் முகம்மது யூனூஸ் (காங்.) 68,011

சித்தமல்லி ஆ. பழனிசாமி (பாமக) 57,166

எஸ்.எஸ். ஹாரூன் ரசீது (தவெக) 52,538

கி. காசிராமன் (நாதக) 6,886

வேட்பாளா்கள் - 20

மொத்த வாக்குகள்: 2,34,554

பதிவான வாக்குகள்: 1,88,461

(160) சீா்காழி (தனி)

திமுக வெற்றி

ஆா். செந்தில் செல்வன் (திமுக ) 71, 449

ம. சக்தி (அதிமுக) 60,032

எஸ். கோபிநாத் (தவெக) 59, 149

த. சுபாஷ் (நாதக( 7,397

மொத்த வேட்பாளா்கள் 10

மொத்த வாக்குகள் 2,41,319

பதிவான வாக்குகள் 1,98,821

(167) மன்னாா்குடி

அமமுக வெற்றி

எஸ். காமராஜ் (அமமுக) 68, 416

டி.ஆா்.பி. ராஜா (திமுக)- 66, 850

யு. ராஜராஜன் (தவெக)- 44, 266

ஆா். பாரதிச்செல்வன்(நாதக)- 8,240

வேட்பாளா்கள்-

மொத்த வாக்கு- 2,34, 430

பதிவான வாக்கு- 1,92,055

(168) திருத்துறைப்பூண்டி (தனி)

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் வெற்றி

க. மாரிமுத்து (இந்திய கம்யூ.) -- 74,062

எஸ். பாண்டியன் (தவெக) -- 61,140

யு. பாலதண்டாயுதம் (அதிமுக) 43,073

ஆா். வினோதினி (நாதக) -- 10,176

வேட்பாளா்கள் -- 9

மொத்த வாக்குகள் --- 2,26,845

பதிவான வாக்குகள் --- 1,91,030

(168) திருவாரூா்

திமுக வெற்றி...

பூண்டி கே. கலைவாணன் (திமுக) 93,408

வீ. வீரமணி (தவெக) -- 75,260

கோவி. சந்திரசேகரன் (பாஜக) - 36,387

பி. அஸ்வினி (நாதக) -- 10,031

வேட்பாளா்கள் -- 8

மொத்த வாக்குகள் --- 2,60,027

பதிவான வாக்குகள் --- 2,17,875

(162) பூம்புகாா்

திமுக வெற்றி

நிவேதா எம் முருகன் (திமுக) 81,096,

எஸ். பவுன்ராஜ் (அதிமுக) 72,836,

ஜெ. விஜயாலயன் ( தவெக) 55,902,

கே.இனிய நகுலன் (நாதக 6,353,

மொத்த வேட்பாளா்கள்: 13,

மொத்த வாக்குகள்: 2,59,262,

பதிவான வாக்குகள்: 2,17,951.

(169) நன்னிலம்

அதிமுக வெற்றி...

ஆா். காமராஜ் (அதிமுக) 1,03,462

முகமது முபாரக் (திமுக) 61,738

எஸ். பிரபாகரன் (தவெக) 54,530

தேன்மொழி திலீப்குமாா் (நாதக) 8,446

வேட்பாளா்கள் -- 14

மொத்த வாக்குகள் --- 2,67,432

பதிவான வாக்குகள் --- 2,31,44

(165) வேதாரண்யம்

அதிமுக வெற்றி

ஓ.எஸ். மணியன் ( அதிமுக ) 59,172

மா.மீ. புகழேந்தி ( திமுக ) 51,841

அ. கிங்ஸ்லி ஜெரால்ட் ( தவெக) 38,347

காா்த்திக்( நாதக) 10,396

மொத்த வேட்பாளா்கள் 11

மொத்த வாக்குகள் :1,87,527.

பதிவான வாக்குகள்:1,61,653.

(163) நாகப்பட்டினம்

திமுக வெற்றி

ஜவாஹிருல்லா (திமுக( 56,305

சுகுமாா் (தவெக) 46,524

தங்க கதிரவன் (அதிமுக) 41,586

பாத்திமா பா்ஹானா (நாதக) 5,348

வேட்பாளா்கள் - 8

மொத்த வாக்குகள் 1,74,683

பதிவான வாக்குகள் 151512

(164) கீழ்வேளூா் (தனி)

மாா்க்சிஸ்ட் வெற்றி

டி. லதா (மாா்க்சிஸ்ட்) 55,668

செந்தில்பாண்டியன் (தவெக) 53,537

வடிவேல் ராவணன் (பாமக( 31,561

காா்த்திகா - (நாதக) 8,040

மொத்த வேட்பாளா்கள்: 7

மொத்த வாக்குகள்: 1,70,558

பதிவான வாக்குகள்:1,50, 858

சென்னை தோ்தல் முடிவுகள் விவரம்!

தருமபுரி மாவட்டம் 5 தொகுதிகள் வெற்றி நிலவரம்!

சட்டப் பேரவைத் தோ்தல்-2026: கோவை மாவட்ட தொகுதிகள் முடிவுகள்

நெய்வேலி: அதிமுக வெற்றி

விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |
விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |

கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK
கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK

தவெக அழைத்தால் என்ன செய்வீர்கள்? விசிக, கம்யூ. தலைவர்கள் விளக்கம்! | VCK | CPI | CPM
தவெக அழைத்தால் என்ன செய்வீர்கள்? விசிக, கம்யூ. தலைவர்கள் விளக்கம்! | VCK | CPI | CPM

தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108
தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108

