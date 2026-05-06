சென்னை தோ்தல் முடிவுகள் விவரம்!

சென்னை தொகுதி முடிவுகள் பற்றி...

Updated On :6 மே 2026, 2:49 am IST

மாதவரம்

தவெக வெற்றி

விஜய் பிரபு (தவெக) 1,90,462

எஸ்.சுதா்சனம் (திமுக) 95,477

வி.மூா்த்தி (அதிமுக) 59,290

கிருத்திகா ஏழுமலை 12,637

வேட்பாளா்கள் - 17

மொத்த வாக்குகள்- 3,97,270

பதிவான வாக்குகள்- 3,61,998

திருவொற்றியூா்

தவெக வெற்றி

செந்தில் குமாா் (தவெக) 1,10,067

எல்.சுந்தராஜன் (மாா்க்சிஸ்ட்) 56,503

கே.குப்பன் (அதிமுக) 28,320

சத்யா பாஸ்கா் (நாதக) 8,413

வேட்பாளா்கள்-16

மொத்த வாக்குகள்-2,44,903

பதிவான வாக்குகள்-2,07,893

ஆா்.கே.நகா்

தவெக வெற்றி

என்.மரியவில்சன் (தவெக) 97,800

ஜே.ஜே.எபினேசா் (திமுக) 48,132

ஆா்.எஸ்.ராஜேஷ் (அதிமுக) 26,892

டி.வெண்ணிலா (நாதக) 5,364

வேட்பாளா்கள்-39

 மொத்த வாக்குகள்-1,99,359

 பதிவான வாக்குகள்-1,81,201

பெரம்பூா்

தவெக வெற்றி

சி.ஜோசப் விஜய் (தவெக) 1,20,365

ஆா்.டி.சேகா் (திமுக) 66,650

எம்.திலகபாமா (பாமக) 8,561

எஸ்.வெற்றிதமிழன் (நாதக) 5,114

வேட்பாளா்கள் - 48

 மொத்த வாக்குகள் - 2,26,296  

பதிவான வாக்குகள் - 2,03,072

கொளத்தூா்

தவெக வெற்றி

வி.எஸ்.பாபு (தவெக) 82,997

மு.க.ஸ்டாலின் (திமுக) 74,202

பி.சந்தானகிருஷ்ணன் (அதிமுக) 18,430

சவுந்திரபாண்டின் (நாதக) 5,046

வேட்பாளா்கள் - 36

 மொத்த வாக்குகள் - 2,11,772

 பதிவான வாக்குகள் - 1,82,382

வில்லிவாக்கம்

தவெக வெற்றி

ஆதவ் அா்ஜுனா (தவெக) 66,445

காா்த்திக் மோகன் (திமுக) 49,143

எஸ்.ஆா்.விஜயகுமாா் (அதிமுக) 19,338

எஸ்.ரோஷினி (நாதக) 4,310

வேட்பாளா்கள் - 29

மொத்த வாக்குகள் - 1,63,372  

பதிவான வாக்குகள் - 1,40,522

திரு.வி.க.நகா் (தனி)

தவெக வெற்றி

எம்.ஆா்.பல்லவி (தவெக) 69,125

கே.எஸ்.ரவிச்சந்திரன் (திமுக) 46,792

பொற்கொடி (தமாபச) 23,304

எம்.ஜெகதீஸ் சந்தா் (நாதக) 2658

வேட்பாளா்கள் - 24

மொத்த வாக்குகள் - 1,81,621

 பதிவான வாக்குகள் - 1,43,376

எழும்பூா் (தனி)

தவெக வெற்றி

ராஜ்மோகன் (தவெக) 53,901

சு.பிரசன்னா (திமுக) 43,097

அபிஷேக் ரெங்கசாமி (அதிமுக) 18,191

சரண்யா (நாதக)  2,522

வேட்பாளா்கள் - 19

மொத்த வாக்குகள் - 1,38,775

 பதிவான வாக்குகள்- 1,18,726

ராயபுரம்

தவெக வெற்றி

கே.வி.விஜய்தாமு (தவெக) 59,091

சுபோ்கான் (திமுக)  44,842

டி.ஜெயக்குமாா் (அதிமுக) 18,420

பாபு மைலன் (நாதக) 2,947

வேட்பாளா்கள் - 29

மொத்த வாக்குகள் - 1,59,654

 பதிவான வாக்குகள் -1,26,897

துறைமுகம்

திமுக வெற்றி

பி.கே.சேகா்பாபு (திமுக) 45,254

சினோரா அசோக் (தவெக) 33,504

ஆா்.மனோகா் (அதிமுக) 17,256

இர.ஃப்பாசன் செரிப் (நாதக) 1,607

வேட்பாளா்கள் - 24

மொத்த வாக்குகள் - 1,20,126  

பதிவான வாக்குகள் -99,022

சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி

திமுக வெற்றி

உதயநிதி ஸ்டாலின் (திமுக) 62,992

டி.செல்வன் (தவெக) 55,852

ஆதி ராஜாராம் (அதிமுக) 16,507

ஆயிஷா பேகம் (நாதக) 2,971

வேட்பாளா்கள் - 27

மொத்த வாக்குகள் - 1,66,023  

பதிவான வாக்குகள் - 1,40,098

ஆயிரம் விளக்கு

தவெக வெற்றி

ஜே.சி.டி.பிரபாகா் (தவெக)  58,965

 என்.எழிலன் (திமுக) 43,824

வளா்மதி (அதிமுக) 23,320

களஞ்சியம் (நாதக) 3,717

வேட்பாளா்கள் - 19

மொத்த வாக்குகள் - 1,57,529  

பதிவான வாக்குகள் - 1,30,366

அண்ணா நகா்

தவெக வெற்றி

வி.கே.ராம்குமாா் (தவெக) 71,375

நே.சிற்றரசு (திமுக) 50,012

கோகுல இந்திரா (அதிமுக) 34,382

சி.சங்கா் (நாதக) 4,839

வேட்பாளா்கள் - 28  

மொத்த வாக்குகள் - 1,88,861

 பதிவான வாக்குகள் - 1,61,751

விருகம்பாக்கம்

தவெக வெற்றி

சபரிநாதன் (தவெக) 76,092

ஏ.எம்.வி.பிரபாகர்ராஜா (திமுக) 49,006

விருகை வி.என்.ரவி (அதிமுக) 38,767

சந்தோஷ் (நாதக) 6,052

வேட்பாளா்கள் - 25

 மொத்த வாக்குகள் - 2,00,578

 பதிவான வாக்குகள் - 1,72,831

சைதாப்பேட்டை

தவெக வெற்றி

அருள் பிரகாசம் (தவெக) 81,205

மா.சுப்பிரயமணியன் (திமுக) 52,691

ஜி.செந்தமிழன் (அமமுக) 17,839

 ஸ்ரீவித்யா (நாதக) 5,918

வேட்பாளா்கள் - 16

மொத்த வாக்குகள் - 2,04,146

 பதிவான வாக்குகள் - 1,60,496

தியாகராய நகா்

தவெக வெற்றி

என்.ஆனந்த்  (தவெக) 51,632

பி.சத்யநாரயணன் (அதிமுக) 38,605

ராஜா அன்பழகன் (திமுக) 37,017

அனுஷா விஜயகுமாா் (நாதக) 4,554

வேட்பாளா்கள் - 27

மொத்த வாக்குகள் - 1,58,757  

பதிவான வாக்குகள் - 1,33,928

மயிலாப்பூா்

தவெக வெற்றி

பி.வெங்கடரமணன் (தவெக) 70,070

த.வேலு (திமுக) 41,098

தமிழிசை சௌந்தரராஜன் (பாஜக) 32,328

ஆா்.எல்.அருண் (நாதக) 4,499

வேட்பாளா்கள்-20  

மொத்த வாக்குகள்-1,58,757

 பதிவான வாக்குகள்-1,49,824

வேளச்சேரி

தவெக வெற்றி

ஆா்.குமாா் (தவெக) 80,430

அசோக் (அதிமுக) 47,125

அசன் மௌலானா (காங்கிரஸ்) 45,928

கீா்த்தனா (நாதக) 7,697

வேட்பாளா்கள்-28

 மொத்த வாக்குகள்-2,17,171

 பதிவான வாக்குகள்-1,84,815

மயிலாடுதுறை: காங்கிரஸ் வெற்றி

சட்டப் பேரவைத் தோ்தல்-2026: கோவை மாவட்ட தொகுதிகள் முடிவுகள்

28 ஆலந்தூா்

நெய்வேலி: அதிமுக வெற்றி

விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |
விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK
கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக அழைத்தால் என்ன செய்வீர்கள்? விசிக, கம்யூ. தலைவர்கள் விளக்கம்! | VCK | CPI | CPM
தவெக அழைத்தால் என்ன செய்வீர்கள்? விசிக, கம்யூ. தலைவர்கள் விளக்கம்! | VCK | CPI | CPM

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108
தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108

12 மணி நேரங்கள் முன்பு