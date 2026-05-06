சென்னை தோ்தல் முடிவுகள் விவரம்!

மாதவரம்
தவெக வெற்றி
விஜய் பிரபு (தவெக) 1,90,462
எஸ்.சுதா்சனம் (திமுக) 95,477
வி.மூா்த்தி (அதிமுக) 59,290
கிருத்திகா ஏழுமலை 12,637
வேட்பாளா்கள் - 17
மொத்த வாக்குகள்- 3,97,270
பதிவான வாக்குகள்- 3,61,998
திருவொற்றியூா்
தவெக வெற்றி
செந்தில் குமாா் (தவெக) 1,10,067
எல்.சுந்தராஜன் (மாா்க்சிஸ்ட்) 56,503
கே.குப்பன் (அதிமுக) 28,320
சத்யா பாஸ்கா் (நாதக) 8,413
வேட்பாளா்கள்-16
மொத்த வாக்குகள்-2,44,903
பதிவான வாக்குகள்-2,07,893
ஆா்.கே.நகா்
தவெக வெற்றி
என்.மரியவில்சன் (தவெக) 97,800
ஜே.ஜே.எபினேசா் (திமுக) 48,132
ஆா்.எஸ்.ராஜேஷ் (அதிமுக) 26,892
டி.வெண்ணிலா (நாதக) 5,364
வேட்பாளா்கள்-39
மொத்த வாக்குகள்-1,99,359
பதிவான வாக்குகள்-1,81,201
பெரம்பூா்
தவெக வெற்றி
சி.ஜோசப் விஜய் (தவெக) 1,20,365
ஆா்.டி.சேகா் (திமுக) 66,650
எம்.திலகபாமா (பாமக) 8,561
எஸ்.வெற்றிதமிழன் (நாதக) 5,114
வேட்பாளா்கள் - 48
மொத்த வாக்குகள் - 2,26,296
பதிவான வாக்குகள் - 2,03,072
கொளத்தூா்
தவெக வெற்றி
வி.எஸ்.பாபு (தவெக) 82,997
மு.க.ஸ்டாலின் (திமுக) 74,202
பி.சந்தானகிருஷ்ணன் (அதிமுக) 18,430
சவுந்திரபாண்டின் (நாதக) 5,046
வேட்பாளா்கள் - 36
மொத்த வாக்குகள் - 2,11,772
பதிவான வாக்குகள் - 1,82,382
வில்லிவாக்கம்
தவெக வெற்றி
ஆதவ் அா்ஜுனா (தவெக) 66,445
காா்த்திக் மோகன் (திமுக) 49,143
எஸ்.ஆா்.விஜயகுமாா் (அதிமுக) 19,338
எஸ்.ரோஷினி (நாதக) 4,310
வேட்பாளா்கள் - 29
மொத்த வாக்குகள் - 1,63,372
பதிவான வாக்குகள் - 1,40,522
திரு.வி.க.நகா் (தனி)
தவெக வெற்றி
எம்.ஆா்.பல்லவி (தவெக) 69,125
கே.எஸ்.ரவிச்சந்திரன் (திமுக) 46,792
பொற்கொடி (தமாபச) 23,304
எம்.ஜெகதீஸ் சந்தா் (நாதக) 2658
வேட்பாளா்கள் - 24
மொத்த வாக்குகள் - 1,81,621
பதிவான வாக்குகள் - 1,43,376
எழும்பூா் (தனி)
தவெக வெற்றி
ராஜ்மோகன் (தவெக) 53,901
சு.பிரசன்னா (திமுக) 43,097
அபிஷேக் ரெங்கசாமி (அதிமுக) 18,191
சரண்யா (நாதக) 2,522
வேட்பாளா்கள் - 19
மொத்த வாக்குகள் - 1,38,775
பதிவான வாக்குகள்- 1,18,726
ராயபுரம்
தவெக வெற்றி
கே.வி.விஜய்தாமு (தவெக) 59,091
சுபோ்கான் (திமுக) 44,842
டி.ஜெயக்குமாா் (அதிமுக) 18,420
பாபு மைலன் (நாதக) 2,947
வேட்பாளா்கள் - 29
மொத்த வாக்குகள் - 1,59,654
பதிவான வாக்குகள் -1,26,897
துறைமுகம்
திமுக வெற்றி
பி.கே.சேகா்பாபு (திமுக) 45,254
சினோரா அசோக் (தவெக) 33,504
ஆா்.மனோகா் (அதிமுக) 17,256
இர.ஃப்பாசன் செரிப் (நாதக) 1,607
வேட்பாளா்கள் - 24
மொத்த வாக்குகள் - 1,20,126
பதிவான வாக்குகள் -99,022
சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி
திமுக வெற்றி
உதயநிதி ஸ்டாலின் (திமுக) 62,992
டி.செல்வன் (தவெக) 55,852
ஆதி ராஜாராம் (அதிமுக) 16,507
ஆயிஷா பேகம் (நாதக) 2,971
வேட்பாளா்கள் - 27
மொத்த வாக்குகள் - 1,66,023
பதிவான வாக்குகள் - 1,40,098
ஆயிரம் விளக்கு
தவெக வெற்றி
ஜே.சி.டி.பிரபாகா் (தவெக) 58,965
என்.எழிலன் (திமுக) 43,824
வளா்மதி (அதிமுக) 23,320
களஞ்சியம் (நாதக) 3,717
வேட்பாளா்கள் - 19
மொத்த வாக்குகள் - 1,57,529
பதிவான வாக்குகள் - 1,30,366
அண்ணா நகா்
தவெக வெற்றி
வி.கே.ராம்குமாா் (தவெக) 71,375
நே.சிற்றரசு (திமுக) 50,012
கோகுல இந்திரா (அதிமுக) 34,382
சி.சங்கா் (நாதக) 4,839
வேட்பாளா்கள் - 28
மொத்த வாக்குகள் - 1,88,861
பதிவான வாக்குகள் - 1,61,751
விருகம்பாக்கம்
தவெக வெற்றி
சபரிநாதன் (தவெக) 76,092
ஏ.எம்.வி.பிரபாகர்ராஜா (திமுக) 49,006
விருகை வி.என்.ரவி (அதிமுக) 38,767
சந்தோஷ் (நாதக) 6,052
வேட்பாளா்கள் - 25
மொத்த வாக்குகள் - 2,00,578
பதிவான வாக்குகள் - 1,72,831
சைதாப்பேட்டை
தவெக வெற்றி
அருள் பிரகாசம் (தவெக) 81,205
மா.சுப்பிரயமணியன் (திமுக) 52,691
ஜி.செந்தமிழன் (அமமுக) 17,839
ஸ்ரீவித்யா (நாதக) 5,918
வேட்பாளா்கள் - 16
மொத்த வாக்குகள் - 2,04,146
பதிவான வாக்குகள் - 1,60,496
தியாகராய நகா்
தவெக வெற்றி
என்.ஆனந்த் (தவெக) 51,632
பி.சத்யநாரயணன் (அதிமுக) 38,605
ராஜா அன்பழகன் (திமுக) 37,017
அனுஷா விஜயகுமாா் (நாதக) 4,554
வேட்பாளா்கள் - 27
மொத்த வாக்குகள் - 1,58,757
பதிவான வாக்குகள் - 1,33,928
மயிலாப்பூா்
தவெக வெற்றி
பி.வெங்கடரமணன் (தவெக) 70,070
த.வேலு (திமுக) 41,098
தமிழிசை சௌந்தரராஜன் (பாஜக) 32,328
ஆா்.எல்.அருண் (நாதக) 4,499
வேட்பாளா்கள்-20
மொத்த வாக்குகள்-1,58,757
பதிவான வாக்குகள்-1,49,824
வேளச்சேரி
தவெக வெற்றி
ஆா்.குமாா் (தவெக) 80,430
அசோக் (அதிமுக) 47,125
அசன் மௌலானா (காங்கிரஸ்) 45,928
கீா்த்தனா (நாதக) 7,697
வேட்பாளா்கள்-28
மொத்த வாக்குகள்-2,17,171
பதிவான வாக்குகள்-1,84,815
