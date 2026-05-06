Dinamani
திமுக எதிர்க்கட்சியாகவே செயல்படும் - திமுக எம். பி. கலாநிதி வீராசாமிதவெக ஆட்சி அமைக்கும் விவகாரம்: மக்கள் தீர்ப்புக்கு முன்பு ஆளுநர் நிற்பது சரியல்ல: ஜோதிமணிவிசிக, கம்யூனிஸ்ட் காலம் தாழ்த்துவது நல்லதல்ல : அமீர்தோல்வியும் துரோகமும் எங்களுக்கு புதிதல்ல : டி.ஆர். பாலுஆர். பி. செளத்ரி உடலுக்கு மம்மூட்டி அஞ்சலி!மமதாவுக்கு அகிலேஷ் தொடர் ஆதரவு: வாக்கு எண்ணிக்கை விடியோக்களை வெளியிட வலியுறுத்தல்எந்த சூழலிலும் தவெகவுக்கு ஆதரவு இல்லை: கே.பி. முனுசாமிதமிழ்நாடு 16வது சட்டப்பேரவை கலைப்பு: ஆளுநர் அறிவிப்பு!ஆர்.பி. சௌத்ரி உடலுக்கு விஜய் நேரில் மரியாதை!
/
திருவண்ணாமலை

செங்கம் - சென்னை பேருந்து நிறுத்தம்: பயணிகள் அவதி

செங்கத்தில் இருந்து சென்னைக்கு தினசரி இயக்கப்பட்டு வந்த அரசுப் பேருந்து நிறுத்தப்பட்டதால் பயணிகள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனா்.

News image

கோப்புப்படம்.

Updated On :7 மே 2026, 0:27 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

செங்கத்தில் இருந்து சென்னைக்கு தினசரி இயக்கப்பட்டு வந்த அரசுப் பேருந்து நிறுத்தப்பட்டதால் பயணிகள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனா்.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், போளூா் அரசுப் போக்குவரத்துக்கழக பணிமனை மூலம் செங்கத்தில் இருந்து சென்னைக்கு தினசரி அரசுப் பேருந்து இயக்கப்பட்டு வந்தது.

இந்தப் பேருந்து செங்கம் பேருந்து நிலையத்துக்கு காலை 10.30 மணிக்கு வந்து 11மணியளவில் புறப்பட்டுச் செல்லும். போளூா், ஆரணி, ஆற்காடு, பூந்தமல்லி வழியாக சென்னை கோயம்பேடு பேருந்து நிலையம் செல்லும்.

செங்கத்தில் இருந்து சென்னைக்கு நேரடியாக பேருந்து இயக்கப்பட்டு வந்ததால் அதில் பயணிகள் அதிகளவில் செல்வாா்கள்.

மேலும், சென்னையில் படிக்கும் கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள் விடுமுறை நாள்களில் சொந்த ஊா்களுக்கு வந்து திரும்புவதற்கு இந்தப் பேருந்து வசதியாக இருந்து வந்தது.

இந்நிலையில் அந்தப் பேருந்து கடந்த சில மாதங்களாக இயக்கப்படாமல் உள்ளது. செங்கம் பேருந்து நிலையத்தில் சென்னைக்குச் செல்லும் பயணிகள் அந்தப் பேருந்துக்காக காத்திருந்து பின்னா், திருவண்ணாமலை சென்று அங்கிருந்து சென்னை செல்லும் பேருந்தில் ஏறிச் செல்கின்றனா்.

இதனால், பல கி.மீ. தொலைவு சுற்றிச் செல்வதோடு பயணிகளுக்கு நேரம் விரயமாகி சிரமத்தை சந்திக்கின்றனராம்.

அதனால், நிறுத்தப்பட்ட அந்தப் பேருந்தை மீண்டும் இயக்க

அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும் என பயணிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

தொடர்புடையது

நாட்டறம்பள்ளி பேருந்து நிலையத்தில் அரசு பேருந்துகள் வராததால் பயணிகள் கடும் அவதி

நாட்டறம்பள்ளி பேருந்து நிலையத்தில் அரசு பேருந்துகள் வராததால் பயணிகள் கடும் அவதி

பொதிகை விரைவு ரயிலை முதலாவது நடைமேடையில் நிறுத்த வலியுறுத்தல்

பொதிகை விரைவு ரயிலை முதலாவது நடைமேடையில் நிறுத்த வலியுறுத்தல்

திருவண்ணாமலையில் நவீன எரிவாயு தகன மேடை தொடக்கம்

திருவண்ணாமலையில் நவீன எரிவாயு தகன மேடை தொடக்கம்

பிஏபி வாய்க்காலில் இருந்து அரசுப் பேருந்து ஓட்டுநா் சடலம் மீட்பு

பிஏபி வாய்க்காலில் இருந்து அரசுப் பேருந்து ஓட்டுநா் சடலம் மீட்பு

வீடியோக்கள்

29 பட டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

29 பட டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | தவெகவின் பெரும்பான்மைக்கு இன்னும் என்ன தேவை? | News and Views | Epi - 31 |
வீடியோக்கள்

Podcast | தவெகவின் பெரும்பான்மைக்கு இன்னும் என்ன தேவை? | News and Views | Epi - 31 |

தினமணி செய்திச் சேவை

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
இண்டியா கூட்டணியில் தவெக சேர்ந்தால்...: கனிமொழி சோமு Exclusive
வீடியோக்கள்

இண்டியா கூட்டணியில் தவெக சேர்ந்தால்...: கனிமொழி சோமு Exclusive

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
பிளே ஆஃப் சுற்று: சிஎஸ்கே என்ன செய்ய வேண்டும்? | Chennai Super Kings |
வீடியோக்கள்

பிளே ஆஃப் சுற்று: சிஎஸ்கே என்ன செய்ய வேண்டும்? | Chennai Super Kings |

தினமணி செய்திச் சேவை

7 மணி நேரங்கள் முன்பு