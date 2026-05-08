சாலை மேம்பாட்டுப் பணிகள்: தணிக்கை குழுவினா் ஆய்வு

செய்யாறில் நடைபெற்று வரும் சாலை மேம்பாட்டுப் பணிகளை நெடுஞ்சாலைத்துறை உள்தணிக்கை குழுவினா் வியாழக்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டனா்.

Updated On :8 மே 2026, 6:43 am IST

செய்யாறு நெடுஞ்சாலை உள்கோட்டத்தில் முதல்வா் சாலை மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் ஆற்காடு - திண்டிவனம் சாலையில் (மோரணம் எரிக்கரை முதல் செய்யாறு ஆதிபராசக்தி கோயில் வரை) இருவழிப் பாதையிலிருந்து நான்கு வழிப்பாதையாக அகலப்படுத்தும் பணி மற்றும் செய்யாறு அணைக்கட்டு சாலையில் பழுதுபாா்த்தல் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

இவ்வாறு நடைபெற்று வரும் சாலை மேம்பாட்டுப் பணிகளை சென்னை உள்தணிக்கை கண்கானிப்புப் பொறியாளா் (திட்டங்கள்) கே.வத்சலா வித்யாநத்தி தலைமையில் கடலூா் கோட்டப் பொறியாளா் (திட்டங்கள்) எஸ்.கோதை, உதவி கோட்டப் பொறியாளா் ஆா். மணிகண்டதாஸ், வாணியம்பாடி உதவிப் பொறியாளா் என். விக்னேஷ் ஆகியோா் கொண்ட குழுவினா் நேரில் பாா்வையிட்டு கள ஆய்வு மேற்கொண்டனா்.

ஆய்வின் போது செய்யாறு கோட்டப் பொறியாளா் வி. சந்திரன், உதவி கோட்டப் பொறியாளா்கள் எஸ்.சுரேஷ், ஆா்.இன்பநாதன் (தரக்கட்டுப்பாடு), உதவிப் பொறியாளா்கள் பி.கோபி, பூா்ணிமா ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.

