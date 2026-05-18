சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: 13 வயது சிறுவன் கைது

கோப்புப் படம்

Updated On :51 நிமிடங்கள் முன்பு

செங்கம் அருகே 8 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தாக 13 வயது சிறுவன் கைது செய்யப்பட்டு சீா்திருத்தப்பள்ளிக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டாா்.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செங்கத்தை அடுத்த கொட்டகுளம் பகுதியைச் சோ்ந்த 8 வயது சிறுமி, ஞாயிற்றுக்கிழமை வீட்டில் தனியாக தொலைக்காட்சி பாா்த்துக்கொண்டிருந்துள்ளாா்.

அப்போது, அங்கு வந்த அதே பகுதியைச் சோ்ந்த எட்டாம் வகுப்பு பயிலும் 13 வயது சிறுவன், வீட்டில் யாரும் இல்லை என்பதை அறிந்து கொண்டு, சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தாகத் தெரிகிறது.

இதனால் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி, பெற்றோா் வீட்டுக்கு வந்தவுடன் இதுகுறித்து தெரிவித்து அழுதுள்ளாா்.

உடனடியாக சிறுமியின் பெற்றோா் செங்கம் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தனா். போலீஸாா் சிறுவனை அழைத்துவந்து விசாரணை நடத்தினா்.

பின்னா் அவா் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து சிறுவா் சீா்திருத்தப் பள்ளிக்கு அனுப்பிவைத்தனா்.

