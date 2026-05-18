திருவண்ணாமலை வட்டாரம் அண்டம்பள்ளம் கிராமத்தில், விவசாயிகளுக்கு மக்காச்சோள சாகுபடியில் ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மை மற்றும் சமச்சீா் உர பயன்பாடு குறித்த விழிப்புணா்வு முகாம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
மாநில விரிவாக்க சீரமைப்புத் திட்டம், வேளாண்மை தொழில்நுட்ப மேலாண்மை முகமையின் கீழ், வேளாண்மை உதவி இயக்குநா் த.குணசேகரன் வழிகாட்டுதலின்படி, வேளாண்மை அலுவலா்கள் கோ.தாமஸ், எம்.முனியப்பன் ஆகியோா் மேற்பாா்வையில் இந்த விழிப்புணா்வு முகாம் நடத்தப்பட்டது.
இதில் அத்தியந்தல் சிறுதானிய மகத்துவ மைய உதவி பேராசிரியா் பி.டி.சரவணன், சமச்சீா் உர பயன்பாடு குறித்தும, உயிா் உரங்கள் நுண்ணூட்ட உரங்கள், டி.விரிடி, சூடோமோனாஸ் அனைத்து உயிரியல் கட்டுப்பாட்டு காரணிகள் குறித்து எடுத்துரைத்தாா்.
வேளாண்மை உதவி இயக்குநா் த.குணசேகரன், பாரம்பரிய வேளாண் சாகுபடி, மண்ணின் சத்துகளை அதிகப்படுத்துதல், கால்நடைகளின் கழிவுகள் மற்றும் கால்நடைகளின் பயன்பாடுகள், மண்ணில் கரிமச்சத்து இருப்பு, பயன்பாடுகள், இயற்கை உரங்களின் பயன்பாடுகள், இயற்கை உரங்களான மீன் அமிலம், ஜீவாமிா்தம், பஞ்சகவியா குறித்து விளக்கினாா்.
ஓய்வு பெற்ற துணை வேளாண்மை அலுவலா் பி.ராஜாமணிக்கம், மக்காச்சோளத்தில் படைப்புழு தாக்கம் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் குறித்து
எடுத்துரைத்தாா்.
வட்டார தொழில்நுட்ப மேலாளா் பெ.பாலமுருகன், விதை நோ்த்தி மற்றும் விதை கடினப்படுத்துதல் மற்றும் நுண்ணூட்ட உரங்களின் பயன்பாடு குறித்து விளக்கினாா்.
வேளாண்மை அலுவலா்கள் தாமஸ், முனியப்பன் தக்கை பூண்டு மற்றும் சணப்பை விற்பனைக்கு இருப்பது மற்றும் விவசாயிகள் இணையதளத்தில் நில உடமை பதிவு செய்து அடையாள எண்கள் வழங்கப்படுவது குறித்து விளக்கமாக எடுத்துரைத்தாா்.
உதவி தொழில்நுட்ப மேலாளா் அ.ச.காவ்யா மண் மாதிரி மற்றும் விதை நோ்த்தி செயல்விளக்கம் செய்து காண்பித்தாா். ஏற்பாடுகளை அட்மா திட்ட அலுவலா்கள் செய்திருந்தனா்.
