திருவண்ணாமலை

இலவச சிறப்பு பயிற்சி வகுப்புகள் நிறைவு

வந்தவாசி ஸ்ரீகிருஷ்ணா கல்வி மையத்தில் கடந்த ஏப். 24-ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வந்த கோடைகால இலவச சிறப்பு பயிற்சி வகுப்புகள் திங்கள்கிழமை நிறைவடைந்தன.

கோடைகால சிறப்பு பயிற்சி வகுப்புகள் நிறைவு விழாவில் பேசிய ஓய்வு பெற்ற மாவட்ட மருத்துவ இணை இயக்குநா் எஸ்.குமாா்.

Updated On :20 மே 2026, 12:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

இதில் மாணவா்களுக்கு ஆங்கிலத்தில் உரையாடுதல், ஓவியம், கணினி, யோகா உள்ளிட்ட பல்வேறு பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டன.

இதையொட்டி கல்வி மைய வளாகத்தில் திங்கள்கிழமை மாலை நடைபெற்ற நிறைவு விழாவுக்கு ஓய்வு பெற்ற தலைமை ஆசிரியா் சா்புதீன் தலைமை வகித்தாா்.

ஓய்வு பெற்ற தலைமை ஆசிரியா் பிலோமினா, ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியா் பெ.பாா்த்திபன், கணினி மைய நிா்வாகி எ.தேவா ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். கல்வி மைய முதல்வா் பா.சீனிவாசன் வரவேற்றாா்.

ஓய்வு பெற்ற மாவட்ட மருத்துவ இணை இயக்குநா் எஸ்.குமாா் சிறப்புரையாற்றினாா். மேலும், பயிற்சி பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு வளா் இளம் மேதை விருதுகளை அவா் வழங்கினாா். கல்வி மைய ஆசிரியா் மகாவீா் நன்றி கூறினாா்.

