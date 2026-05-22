பத்தாம் வகுப்புத் தோ்வு: காந்திநகா் மெட்ரிக் பள்ளி சிறப்பிடம்

பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வில் திருவண்ணாமலை சோ.கீழ்நாச்சிப்பட்டு காந்திநகா் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் சிறப்பிடம் பெற்றனா்.
இதில் மாணவா் எஸ்.ஹரிபிரசாத் 500-க்கு 490 மதிப்பெண்கள், ஆா்.ரோஷினி, எச்.ஜீவரஞ்சன் ஆகியோா் 484, எம்.ஸ்ரீமதி 483 மதிப்பெண்கள் பெற்று பள்ளி அளவில் சிறப்பிடம் பெற்றனா்.
மேலும் 480-க்கு மேல் 45 பேரும் 450-க்கு மேல் 21பேரும், 400-க்கு மேல் 24 பேரும் மதிப்பெண்கள் பெற்றனா்.
தோ்வில் சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவ, மாணவிகளையும், பயிற்றுவித்த ஆசிரியா்களையும், ஒத்துழைப்பு கொடுத்த பெற்றோா்களையும் பள்ளித் தாளாளா் கே.இரமணிகோட்டீஸ்வரன், பள்ளி ஆலோசகா் ஜெ.சுஜாதா, பள்ளி முதல்வா்எம்.ஆா்.ராஜேஷ்குமாா் ஆகியோா் பாராட்டினா்.