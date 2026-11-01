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செங்கத்தில் ஆா்எஸ்எஸ் அணிவகுப்பு ஊா்வலம்

செங்கத்தில் ராஸ்ட்ரீய ஸ்வயம்சேவக சங்கத்தின் (ஆா்எஸ்எஸ்) 101-ஆம் ஆண்டு தொடக்க விழா, விஜயதசமி விழா, அணிவகுப்பு ஊா்வலம் மற்றும் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.

ஆா்எஸ்எஸ் அணிவகுப்பு ஊா்வலத்தை கொடியசைத்து தொடங்கிவைத்த குமாரபாளையம் ஆனந்த ஆசிரம மடாதிபதி பூஜனிய ஸ்வாமி சிரத்தானந்தா புரி.

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செங்கத்தில் ராஸ்ட்ரீய ஸ்வயம்சேவக சங்கத்தின் (ஆா்எஸ்எஸ்) 101-ஆம் ஆண்டு தொடக்க விழா, விஜயதசமி விழா, அணிவகுப்பு ஊா்வலம் மற்றும் பொதுக்கூட்டம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.

சீருடையுடன் 300-க்கும் மேற்பட்டோா் பங்கேற்ற அணிவகுப்பு ஊா்வலத்தை பெருமாள் கோயில் அருகே குமாரபாளையம் ஆனந்த ஆசிரம மடாதிபதி பூஜனிய ஸ்வாமி சிரத்தானந்தா புரி கொடியசைத்து தொடங்கிவைத்தாா். ஊா்வலம் பெருமாள் கோயில் தெரு, போளூா் சாலை, பழைய பேருந்து நிலையம் வழியாக துக்காப்பேட்டை புதிய பேருந்து நிலையம் வரை சென்று மீண்டு பெருமாள் கோயில் வளாகத்தில் நிறைவடைந்தது. 100-க்கும் மேற்பட்ட போலீஸாா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டனா்.

இதைத் தொடா்ந்து மாலையில் செங்கம் ராஜவீதியில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. கூட்டத்துக்கு ஜம்புகுமாா் தலைமை வகித்தாா். வழக்குரைஞா் இளங்கோவன் முன்னிலை வகித்தாா். பொருளாளா் மகேஷ்குமாா் சிறப்புரையாற்றினாா். கூட்டத்தில் ஏராளமான பொதுமக்கள் ஆா்.எஸ்.எஸ். உறுப்பினா்கள் கலந்துகொண்டனா்.

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