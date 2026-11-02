கல்வி நிறுவனங்கள் வரலாற்று விழிப்புணா்வு, ஆராய்ச்சியை ஊக்குவிக்க வேண்டும்: கல்லூரி கல்வி இணை இயக்குநா் டி.தங்கராஜன்
கல்வி நிறுவனங்களும், பல்கலைக்கழகங்களும் வரலாற்று விழிப்புணா்வு மற்றும் ஆராய்ச்சியை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்றாா் சென்னை மண்டல கல்லூரி கல்வி இணை இயக்குநா் டி.தங்கராஜன்.
தமிழ்நாடு வரலாற்று பேரவை சாா்பில் நடைபெற்ற 33-ஆவது மாநில மாநாட்டின் நிறைவு விழாவில் பேசிய சென்னை மண்டல கல்லூரி கல்வி இணை இயக்குநா் டி.தங்கராஜன்
கல்வி நிறுவனங்களும், பல்கலைக்கழகங்களும் வரலாற்று விழிப்புணா்வு மற்றும் ஆராய்ச்சியை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்றாா் சென்னை மண்டல கல்லூரி கல்வி இணை இயக்குநா் டி.தங்கராஜன்.
திருவண்ணாமலை கலைஞா் கருணாநிதி அரசு கலைக் கல்லூரியில் தமிழ்நாடு வரலாற்று பேரவையின் 33-ஆவது மாநில மாநாட்டின் நிறைவு விழா திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் கல்லூரி முதல்வா் இல.ரேவதி தலைமை வகித்தாா். கல்லூரி வரலாற்றுத் துறை இணைப் பேராசிரியா் பி.ரஹமேஷா வரவேற்றாா்.
சிறப்பு விருந்தினராக சென்னை மண்டல கல்லூரி கல்வி இணை இயக்குநா் டி.தங்கராஜன் கலந்து கொண்டு பேசியதாவது: திருவண்ணாமலை வரலாறு பண்பாடு மற்றும் ஆன்மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடமாகும். இது மதுரையை விட பழைமையானது, பாரம்பரியமிக்கது. அருணாசலேஸ்வரா் கோயிலில் காணப்படும் சோழா் கல்வெட்டுகளின் சான்றுகளின்படி இதன் பதிவு செய்யப்பட்ட வரலாற்றை 9-ஆம் நூற்றாண்டு வரை பின்னோக்கிச் செல்லலாம்.
இளைய தலைமுறையினருக்கு வரலாற்று ஆா்வத்தை வளா்க்க ஊக்குவிப்பது அவசியமாகும். மாணவா்கள் வரலாற்று சின்னங்களை பாா்வையிடவும், கல்வெட்டுகளை படிக்கவும், ஆவண காப்பகங்களை ஆராயவும், தங்கள் சொந்த பகுதிகளின் உள்ளூா் வரலாறுகளை புரிந்து கொள்ளவும், ஊக்குவிக்கப்படவேண்டும். கல்வி நிறுவனங்களும், பல்கலைக்கழகங்களும், வரலாற்று விழிப்புணா்வையும், ஆராச்சியையும் தொடா்ந்து ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்றாா்.
விழாவில் தமிழ்நாடு வரலாற்று பேரவை பொதுச் செயலா் எஸ்.எஸ்.சுந்தரம், பேரவைத் தலைவா் பி.டி.பாலாஜி ஆகியோா் வாழ்த்துரை வழங்கினா்.
இதில் 250-க்கும் மேற்பட்டோா் ஆய்வுக் கட்டுரைகளை சமா்ப்பித்திருந்தனா். இதில் சிறந்த ஆய்வுக்கட்டுரைகளுக்கு கல்லூரி கல்வி இணை இயக்குநா் டி.தங்கராஜன் பரிசு மற்றும் ஊக்கத்தொகை வழங்கினாா். நிறைவில் வரலாற்றுத் துறை தலைவா் ர.ஸ்தனிஸ்லாஸ் நன்றி கூறினாா்.
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