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8 விரைவு ரயில்கள் அதிவிரைவு ரயில்களாக மாற்றம்!

8 விரைவு ரயில்கள் அதிவிரைவு (சூப்பர் ஃபாஸ்ட்) ரயில்களாகத் தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது குறித்து...

ரயில் - கோப்புப் படம்

Updated On :

சென்னை - ராமேஸ்வரம் உள்பட 8 விரைவு ரயில்கள்அதிவிரைவு (சூப்பர் ஃபாஸ்ட்) ரயில்களாகத் தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பாக தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி,

சென்னை எழும்பூர் - ராமேஸ்வரம் (வண்டி எண்: 20611)

ராமேஸ்வரம் - சென்னை எழும்பூர் (வண்டி எண்: 20612)

தாம்பரம் - ராமேஸ்வரம் (வண்டி எண்: 20613)

ராமேஸ்வரம் - தாம்பரம் (வண்டி எண்: 20614)

தாம்பரம் - திருச்சி (வண்டி எண்: 22635)

திருச்சி - தாம்பரம் (வண்டி எண்: 22636)

லோக்மான்ய திலக் முனையம் - நாகர்கோவில் (வண்டி எண்: 20615)

நாகர்கோவில் - லோக்மான்ய திலக் முனையம் (வண்டி எண்: 20616) ஆகிய ரயில்கள் அதிவிரைவு ரயில்களாக தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளன.

2027 ஜனவரி 1 ஆம் தேதி முதல் இந்த ரயில்கள் அதிவிரைவு ரயில்களாக இயக்கப்படவுள்ளன.

Summary

8 express trains upgraded to superfast trains

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