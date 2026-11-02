8 விரைவு ரயில்கள் அதிவிரைவு ரயில்களாக மாற்றம்!
8 விரைவு ரயில்கள் அதிவிரைவு (சூப்பர் ஃபாஸ்ட்) ரயில்களாகத் தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது குறித்து...
ரயில் - கோப்புப் படம்
சென்னை - ராமேஸ்வரம் உள்பட 8 விரைவு ரயில்கள்அதிவிரைவு (சூப்பர் ஃபாஸ்ட்) ரயில்களாகத் தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
இது தொடர்பாக தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி,
சென்னை எழும்பூர் - ராமேஸ்வரம் (வண்டி எண்: 20611)
ராமேஸ்வரம் - சென்னை எழும்பூர் (வண்டி எண்: 20612)
தாம்பரம் - ராமேஸ்வரம் (வண்டி எண்: 20613)
ராமேஸ்வரம் - தாம்பரம் (வண்டி எண்: 20614)
தாம்பரம் - திருச்சி (வண்டி எண்: 22635)
திருச்சி - தாம்பரம் (வண்டி எண்: 22636)
லோக்மான்ய திலக் முனையம் - நாகர்கோவில் (வண்டி எண்: 20615)
நாகர்கோவில் - லோக்மான்ய திலக் முனையம் (வண்டி எண்: 20616) ஆகிய ரயில்கள் அதிவிரைவு ரயில்களாக தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளன.
2027 ஜனவரி 1 ஆம் தேதி முதல் இந்த ரயில்கள் அதிவிரைவு ரயில்களாக இயக்கப்படவுள்ளன.
Summary
8 express trains upgraded to superfast trains
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