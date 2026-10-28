ஒர்னாப் புயல்: ஆந்திரம் - தமிழகம் இடையேயான ரயில்கள் ரத்து!
ஒர்னாப் புயல் காரணமாக ஆந்திரம் - தமிழகம் இடையேயான ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது பற்றி...
ரயில் - கோப்புப் படம்
ஒர்னாப் புயல் காரணமாக ஆந்திரம் - தமிழகம் இடையேயான இரு ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
வங்கக் கடலில் உருவான 'ஒர்னாப்' புயல், ஆந்திரத்தில் நர்சாபூர் - காக்கிநாடா இடையே ஏனாம் அருகே இன்று (அக். 28) காலை கரையைக் கடந்தது. முன்னதாக ஆந்திரத்தில் நேற்று இரவு முதல் விடிய விடிய பலத்த காற்றுடன் கனமழை பெய்தது.
இதையடுத்து ஆந்திரத்தில் இருந்து விமான சேவைகள் ரத்தான நிலையில் ஆந்திரம் - தமிழகம் இடையேயான சில ரயில்களும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
இதுபற்றி வெளியிட்டுள்ள தகவலில்,
"ஒர்னாப் புயல் காரணமாக ரயில் எண் 06020 – நர்சாபூர் – தூத்துக்குடி சிறப்பு ரயில், ரயில் எண் 17291 – நர்சாபூர் – திருவண்ணாமலை சிறப்பு ரயில் ஆகிய இரண்டு ரயிகளும் இன்று முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுகின்றன.
ரயில் எண் 06019 – தூத்துக்குடி – நர்சாபூர் சிறப்பு ரயில், பீமாவரம் டவுன் நிலையம் வரை மட்டுமே செல்லும். பீமாவரம் டவுன் - நர்சாபூர் இடையேயேயான சேவை பகுதியளவு ரத்து செய்யப்படுகிறது.
பயணிகள் இதைக் கவனத்தில் கொண்டு, அதற்கேற்ப தங்கள் பயணத்தைத் திட்டமிட்டுக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
â ï¸In view of Cyclone âArnabâ, the following changes have been made to train services:— Southern Railway (@GMSRailway) October 28, 2026
Fully Cancelled:
ð Train No. 06020 â Narasapur â Tuticorin Special
ð Train No. 17291 â Narasapur â Tiruvannamalai Special
Short Termination:
ð Train No. 06019 â Tuticorin â Narasapurâ¦ pic.twitter.com/kwMwrwc7J9
Summary
Cyclone Arnab: Train cancellations between Andhra Pradesh and Tamil Nadu
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