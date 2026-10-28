தவெக ஆட்சி இருக்கும் வரை தமிழ்நாட்டுக்கு விடிவே இல்லை! மு.க. ஸ்டாலின்
தமிழகத்தில் சட்டம் - ஒழுங்கு குறித்து திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் பதிவு...
மு.க. ஸ்டாலின் - கோப்புப் படம்
தவெக ஆட்சி இருக்கும் வரை தமிழ்நாட்டுக்கு விடிவே இல்லை என்று திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் பதிவிட்டுள்ளார்.
தவெக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு நடக்கும் சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்னைகள் குறித்து எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ச்சியாக விமர்சனத்தை முன்வைத்து வருகின்றன.
இந்நிலையில் சென்னை அடையாறில் இந்திரா நகர் பகுதியில் நேற்று பட்டப்பகலில் 3 பேர் கொண்ட கும்பல், மைத்ரேயன் என்ற ரௌடியை வெட்டிக் கொலை செய்துவிட்டு தப்பிச் சென்றுள்ளனர். இதுதொடர்பான விடியோ காட்சி வெளியாகியுள்ளது. இதுதொடர்பாக 2 பேர் காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்துள்ளனர். மைத்ரேயன் காவல் நிலையத்தில் கையெழுத்திட்டு பின்னர் ஆட்டோவில் திரும்பும்போது இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது.
இந்த சம்பவத்தைக் குறிப்பிட்டு திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின்,
"சிறை, பள்ளி, சாலை, நீதிமன்றம் என எங்கும் பாதுகாப்பில்லை!
இதைப் பற்றி எல்லாம் முதலமைச்சருக்கு அக்கறை இல்லை. அதிகாரிகளுக்கு வழிகாட்டுதல் இல்லை. குற்றவாளிகளுக்கு பயமில்லை.
த.வெ.க. ஆட்சி இருக்கும் வரை தமிழ்நாட்டுக்கு விடிவே இல்லை!" என்று தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
Summary
DMK leader M.K. Stalin post on law and order in Tamil Nadu
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