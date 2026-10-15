மு.க. ஸ்டாலின் உடன் மாணவர் பாரதிதாசன் சந்திப்பு!
திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினை மாணவர் பாரதிதாசன் நேரில் சந்தித்துள்ளார்...
திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் உடன் மாணவர் பாரதிதாசன் - x
தமிழக முன்னாள் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினை மலேசியாவில் ஆராய்ச்சி படிப்பு படித்து வரும் தமிழ்நாட்டு மாணவர் பாரதிதாசன் நேரில் சந்தித்து உரையாடியுள்ளார்.
அம்பேத்கர் அயலக கல்வி உதவித்தொகைத் திட்டத்தின் கீழ் மலேசியாவில் ஆராய்ச்சி படிப்பு படித்து வரும் தமிழ்நாட்டு மாணவர் பாரதிதாசன் இன்று (அக். 15) திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதல்வருமான மு.க. ஸ்டாலினை நேரில் சந்தித்துள்ளார்.
இதுபற்றி, மு.க. ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள சமூக ஊடகப் பதிவில்,
“அண்ணல் அம்பேத்கர் அயலக உயர்கல்வித் திட்டத்தில் மலேசியாவில் ஆராய்ச்சி செய்து வரும் மாணவர் பாரதிதாசன் இன்று என்னைச் சந்தித்தார். திராவிட மாடல் அரசும் கழகமும் செய்த உதவிகளுக்கு நன்றி சொல்லி மகிழ்ந்தார்.
இவரைப் போல இன்னும் பல முதல் தலைமுறைப் பட்டதாரி மாணவர்கள் இந்தத் திட்டத்தால் பயனடைந்து வருவதைக் கேட்டுப் பெருமை கொண்டேன்.
ஆண்டிப்பட்டியில் இருந்து உலகப் பல்கலைக்கழகத்தில் அவர் மேற்கொண்டு வரும் ஆராய்ச்சி குறித்து ஆர்வம் மேலிடக் கேட்டேன். பாரதிதாசன் போன்ற நம் மாணவர்களுக்குத் தேவைப்படும் உதவிகளைத் தற்போதைய அரசும் தொடர்ந்து வழங்கி ஊக்குவித்திட வேண்டும்” எனக் கூறியுள்ளார்.
முன்னதாக, மாணவர் பாரதிதாசன் தனக்கு நிகழாண்டில் கிடைக்க வேண்டிய உதவித்தொகை வரவில்லை எனவும், இதுகுறித்து தமிழக அரசிடம் முறையிட்டும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை எனவும் கண்ணீர் மல்க வெளியிட்ட விடியோ பெரும் அதிர்வலைகளை உருவாக்கியது.
திமுக ஆட்சியின்போது மலேசியா சென்ற பாரதிதாசனுக்கு தமிழக அரசு உதவித்தொகை வழங்க வேண்டுமென திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், இடதுசாரித் தலைவர்கள் பெ. சண்முகம் உள்ளிட்டோர் வலியுறுத்தினர். இதையடுத்து, பாரதிதாசனுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய உதவித்தொகை விடுவிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Bharathidasan, a student from Tamil Nadu currently pursuing research studies in Malaysia, met and spoke with former CM of TN M.K. Stalin in person.
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