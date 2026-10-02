தாராபுரம் தொகுதியில் மு.க. ஸ்டாலின் சாலைவலம்! வழிநெடுகிலும் வரவேற்பு!
திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் தாராபுரம் தொகுதியில் சாலைவலம்.
தாராபுரம் தொகுதியில் மு.க. ஸ்டாலின் சாலைவலம். - படம்: விடியோ கிளிப்
திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் தாராபுரம் தொகுதியில் சாலைவலம் மேற்கொண்டு வருகிறார். அவருக்கு வழிநெடுகிலும் திமுக தொண்டர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்து வருகின்றனர்.
தாராபுரம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர் சுகன்யாவை ஆதரித்து, மு.க. ஸ்டாலின் இன்று(அக். 2) பிரசாரம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.
திருப்பூர் மாவட்டம், தாராபுரம் தொகுதிக்கான இடைத்தேர்தல் அக்டோபா் 6-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதையொட்டி, பல்வேறு கட்சியினர் தங்களது வேட்பாளர்களை ஆதரித்து தீவிர பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், அமராவதி சிலையில் இருந்து பொள்ளாச்சி சாலை பெரியகடை வீதி வழியாக திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் சாலை வலம் (ரோடு ஷோ) மேற்கொண்டு, வாக்குசேகரித்து வருகிறார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, உடுமலை சாலையில் தனியார் விடுதி அரு கேஇன்று மாலை 5 மணிக்கு நடைபெறும் பிரசாரக் கூட்டத்தில் பங்கேற்று திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் பேசவுள்ளார்.
இதற்காக சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலமாக கோவைக்கு வியாழக்கிழமை வந்தடைந்த அவருக்கு திமுக மேற்கு மண்டலப் பொறுப்பாளர் வி. செந்தில்பாலாஜி எம்எல்ஏ தலைமையில் கட்சி நிர்வாகிகள் வரவேற்பு அளித்தனர்.
Summary
DMK leader M.K. Stalin is undertaking a roadshow in the Dharapuram constituency.
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