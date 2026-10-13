தாம்பரம் - செங்கோட்டை ரயில் கோவில்பட்டியில் நின்று செல்ல வலியுறுத்தல்
சென்னை தாம்பரத்தில் இருந்து செங்கோட்டை செல்லும் அதிவிரைவு ரயில் கோவில்பட்டி ரயில் நிலையத்தில் நின்று செல்ல வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
ரயில் - கோப்புப் படம்
சென்னை தாம்பரத்தில் இருந்து செங்கோட்டை செல்லும் அதிவிரைவு ரயில் கோவில்பட்டி ரயில் நிலையத்தில் நின்று செல்ல வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து, தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் ஓட்டப்பிடாரம் சட்டப்பேரவை தொகுதி பொறுப்பாளா் கனி என்ற மாரிமுத்து, தெற்கு ரயில்வே மதுரை கோட்ட மேலாளருக்கு அனுப்பியுள்ள மனுவில் கூறியிருப்பதாவது: தூத்துக்குடி மாவட்டத்தின் 2-ஆவது பெரிய நகரமாக கோவில்பட்டி உள்ளது. மதுரை ரயில்வே கோட்டத்தில் பயணிகள் வருவாயில் மதுரை, திருநெல்வேலிக்கு அடுத்தபடியாக அதிக வருவாய் ஈட்டக்கூடிய ரயில் நிலையமாக கோவில்பட்டி ரயில் நிலையம் செயல்படுகிறது.
இந்த ரயில் நிலையத்தில் செவ்வாய், வியாழன், ஞாயிறு என வாரத்தில் 3 நாள்கள் இயங்கக் கூடிய தாம்பரம் - செங்கோட்டை அதிவிரைவு ரயில் (20683) இரவு 8.50 மணிக்கு தாம்பரத்திலிருந்து புறப்பட்டு, மறுநாள் காலை 7.40 மணிக்கு கோவில்பட்டி ரயில் நிலையத்தை கடந்து செல்கிறது. அந்த போல, திங்கள், புதன், வெள்ளி ஆகிய நாள்களில், செங்கோட்டையிலிருந்து மாலை 5.40 மணிக்கு புறப்படும் அதிவிரைவு ரயில் (20684), இரவு சுமாா் 8 மணிக்கு கோவில்பட்டி ரயில் நிலையத்தை கடந்து செல்கிறது.
இந்த ரயில்கள் கோவில்பட்டி ரயில் நிலையத்தில் நின்று செல்வதில்லை. கோவில்பட்டி ரயில் நிலையத்தில் நின்று சென்றால், இங்கிருந்து சென்னைக்கு செல்லும் பயணிகளுக்கு ஏதுவாக இருக்கும். மேலும், கல்வி, வேலை, மருத்துவம் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களுக்காக திருநெல்வேலி, தென்காசி உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்குச் செல்பவா்களுக்கும் பயன்பாடு உள்ளதாக இருக்கும்.
எனவே, தாம்பரம் - செங்கோட்டை மாா்க்கத்தில் செல்லும் இந்த இரு ரயில்களும் கோவில்பட்டி ரயில் நிலையத்தில் நின்று செல்ல நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
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