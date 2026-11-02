தீபாவளி பண்டிகை: கன்னியாகுமரி, தென்காசிக்கு சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு
தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, பயணிகளின் கூட்ட நெரிசலைக் குறைக்கும் வகையில் சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிக்கப்பட்டிருப்பது பற்றி...
சிறப்பு ரயில். - கோப்புப் படம்
தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, பயணிகளின் கூட்ட நெரிசலைக் குறைக்கும் வகையில் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளதாகத் தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்துத் தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: சென்னை எழும்பூரில் இருந்து நவம்பர் 5-ஆம் தேதி இரவு 11.50 மணிக்குச் சிறப்பு விரைவு ரயில் புறப்பட்டு, மறுநாள் பிற்பகல் 3.15 மணிக்குக் கன்னியாகுமரியைச் சென்றடையும்.
அதேபோல், கன்னியாகுமரியில் இருந்து நவம்பர் 9-ஆம் தேதி இரவு 11.20 மணிக்கு விரைவு ரயில் புறப்பட்டு, மறுநாள் நண்பகல் 12 மணிக்குச் சென்னை எழும்பூரை வந்தடையும்.
மேலும், தாம்பரம் - தென்காசி சிறப்பு ரயில், நவம்பர் 7-ஆம் தேதி காலை 5 மணிக்குத் தாம்பரத்தில் இருந்து புறப்பட்டு, அதே நாளில் மாலை 4.45 மணிக்குத் தென்காசியைச் சென்றடையும்.
இதன் மறுமார்க்கமாக, செங்கோட்டையில் இருந்து, நவம்பர் 9-ஆம் தேதி பிற்பகல் 3 மணிக்குச் சிறப்பு ரயில் புறப்பட்டு, மறுநாள் அதிகாலை 3.20 மணிக்குத் தாம்பரத்தை வந்தடையும். இந்தச் சிறப்பு ரயில்களுக்கான முன்பதிவு நாளை (நவம்பர் 3-ஆம் தேதி) காலை 8 மணிக்குத் தொடங்கும் எனத் தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.
Summary
Southern Railway has announced that special trains will be operated to reduce passenger congestion during the Deepavali festival.
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