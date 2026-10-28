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டிச. 9 முதல் 27 வரை திருப்பதி விரைவு ரயில்கள் ரத்து

டிசம்பா் 9- ஆம் தேதி முதல் 27- ஆம் தேதி வரையில் சென்னையிலிருந்து திருப்பதிக்குச் செல்லும் விரைவு ரயில்கள் முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ரயில் - கோப்புப்படம்

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டிசம்பா் 9- ஆம் தேதி முதல் 27- ஆம் தேதி வரையில் சென்னையிலிருந்து திருப்பதிக்குச் செல்லும் விரைவு ரயில்கள் முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே புதன்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

தெற்கு மத்திய ரயில்வே மண்டலத்தில் கடவுப் பாதைகள் நவீனமயமாக்கும் மறுசீரமைப்புப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. குண்டக்கல் கோட்டத்தில் உள்ள ரேணிகுண்டா பணிமனையில் அப்பணிகள் நடைபெற உள்ளன. அதனால், சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து வரும் டிசம்பா் 9- ஆம் தேதி முதல் 27 -ஆம் தேதி வரை காலை 6.30 மணிக்கு புறப்பட்டு திருப்பதி செல்லும் விரைவு ரயில் (எண்: 16057) முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுகிறது.

மறுமாா்க்கத்தில் திருப்பதியிலிருந்து அதே தேதிகளில் பிற்பகல் 10.10 மணிக்குப் புறப்பட்டு சென்னை சென்ட்ரல் வந்தடையும் விரைவு ரயில் (எண்: 16054) முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுகிறது.

சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து வரும் டிசம்பா் 9 -ஆம் தேதி முதல் 27- ஆம் தேதி வரை பிற்பகல் 2.40 மணிக்குப் புறப்பட்டு திருப்பதி செல்லவேண்டிய விரைவு ரயில் (எண்: 16053) முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுகிறது.

மறுமாா்க்கத்தில் திருப்பதியிலிருந்து இரவு 8.05 மணிக்குப் புறப்பட்டு சென்னை சென்ட்ரல் வரவேண்டிய விரைவு ரயில் (எண்: 16058) முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுகிறது என அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

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