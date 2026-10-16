தாம்பரம் - விழுப்புரம் மெமு ரயில் நாளை பகுதி ரத்து
தாம்பரம் - விழுப்புரம் இடையேயான மெமு ரயில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (அக். 18) பகுதி ரத்து செய்யப்படுவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கோப்புப் படம்
தாம்பரம் - விழுப்புரம் இடையேயான மெமு ரயில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (அக். 18) பகுதி ரத்து செய்யப்படுவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து சென்னை ரயில்வே கோட்டம் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
சென்னை ரயில்வே கோட்டத்திலுள்ள முண்டியம்பாக்கம் பணிமனையில் தொழில்நுட்பப் பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இதன் காரணமாக ஞாயிற்றுக்கிழமை (அக். 18) தாம்பரத்திலிருந்து காலை 9.45 மணிக்கு புறப்பட்டு விழுப்புரம் செல்லவேண்டிய மெமு பயணிகள் ரயில் விக்கிரவாண்டி வரையே இயக்கப்படும்.
விழுப்புரத்திலிருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை (அக். 18) பிற்பகல் 1.30 மணிக்குப் புறப்படவேண்டிய மெமு பயணிகள் ரயில், அதற்குப் பதிலாக விக்கிரவாண்டி நிலையத்திலிருந்து பிற்பகல் 1.45 மணிக்குப் புறப்பட்டு சென்னை கடற்கரைக்கு வந்து சேரும்.
தாமதப் புறப்பாடு: புதுச்சேரியிலிருந்து பிற்பகல் 12.45 மணிக்கு புறப்பட்டு தெலங்கானா மாநிலம் கச்சிகுடாவுக்குச் செல்லும் விரைவு ரயில் (எண்: 17654) ஞாயிற்றுக்கிழமை (அக். 18) பிற்பகல் 1.45 மணிக்குப் புறப்பட்டு செல்லும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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