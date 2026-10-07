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மேட்டுப்பாளையம் - கோவை மெமு ரயில் பொறியியல் பணியால் பகுதியாக ரத்து

கோவை ரயில் நிலையத்தில் பொறியியல் பராமரிப்புப் பணி மேற்கொள்ளப்படுவதால், மேட்டுப்பாளையம்-கோவை மெமு ரயில் பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Railway Announces

ரயில் - கோப்புப் படம்

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கோவை ரயில் நிலையத்தில் பொறியியல் பராமரிப்புப் பணி மேற்கொள்ளப்படுவதால், மேட்டுப்பாளையம்-கோவை மெமு ரயில் பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், ‘அக்டோபா் 7, 8 ஆகிய தேதிகளில் காலை 10.55 மணிக்கு மேட்டுப்பாளையத்தில் இருந்து புறப்படும் மேட்டுப்பாளையம் - கோவை மெமு ரயில் (எண்: 66613) மேட்டுப்பாளையம் - வடகோவை இடையே மட்டும் இயக்கப்படும்.

மறுமாா்க்கமாக, கோவையில் இருந்து காலை 11.50 மணிக்கு புறப்பட வேண்டிய கோவை-மேட்டுப்பாளையம் மெமு ரயில் (எண்: 66614) வடகோவை நிலையத்தில் இருந்து மேட்டுப்பாளையத்துக்கு இயக்கப்படும்’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளது.

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