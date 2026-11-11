பொறியியல் பணி: திருச்சி-பாலக்காடு ரயில் பகுதியாக ரத்து
ஈரோடு ரயில் நிலையப் பகுதியில் பொறியியல் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதால், திருச்சி-பாலக்காடு ரயில் பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரயில் - கோப்புப் படம்
ஈரோடு ரயில் நிலையப் பகுதியில் பொறியியல் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதால், திருச்சி-பாலக்காடு ரயில் பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடா்பாக, சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:
நவம்பா் 13, 15 ஆகிய இரண்டு நாள்கள் திருச்சியில் இருந்து பிற்பகல் 1 மணிக்கு புறப்படும் திருச்சி-பாலக்காடு விரைவு ரயில் (எண்: 16843) திருச்சி-ஈரோடு இடையே இயக்கப்படும். ஈரோடு -பாலக்காடு இடையே முன்பதிவில்லாத சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
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