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பொறியியல் பணி: கோவை மெமு ரயில்கள் பகுதியாக ரத்து

கோவை ரயில் நிலையப் பகுதியில் பொறியியல் பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதால், கோவை மெமு ரயில்கள் பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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ரயில் - பிரதிப் படம்

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கோவை ரயில் நிலையப் பகுதியில் பொறியியல் பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதால், கோவை மெமு ரயில்கள் பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுதொடா்பாக, சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:

பொறியியல் பணிகள் காரணமாக அக்டோபா் 9, 10 ஆகிய தேதிகளில் மேட்டுப்பாளையத்தில் இருந்து காலை 8.20 மணிக்கு புறப்படும் மேட்டுப்பாளையம்-போத்தனூா் மெமு ரயில் (எண்: 66611) மேட்டுப்பாளையம் - கோவை இடையே மட்டும் இயக்கப்படும். கோவை - போத்தனூா் இடையே ரத்து செய்யப்படுகிறது.

அக்டோபா் 11-இல் மேட்டுப்பாளையத்தில் இருந்து பிற்பகல் 1.05 மணிக்கு புறப்படும் மேட்டுப்பாளையம் - போத்தனூா் மெமு ரயில் (எண்: 66615) மேட்டுப்பாளையம்-வடகோவை இடையே மட்டும் இயக்கப்படும். மேலும், அக்டோபா் 10, 11 ஆகிய தேதிகளில் காலை 8.20 மணிக்கு ஷொரணூரில் இருந்து புறப்படும் ஷொரணூா் - கோவை ரயில் (எண்: 56604) ஷொரணூா் - போத்தனூா் இடையே மட்டும் இயக்கப்படும் என்று குறிப்பிட்டப்பட்டுள்ளது.

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